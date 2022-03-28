台北老爺時令美味上菜 南洋美饌吃到飽加價送龍蝦

秉持美味養生飲食、當隨大自然節奏映勢而生，台北老爺酒店2022年4-6月最新餐飲，特別精挑細選新生春筍，以及正值最肥美時節的鮪魚，分別推出明宮粵菜廳「春筍之覓」及中山日本料理廳「鱻鮪祭」主題美食。除透過老菜圃、鮮蝦等，完美襯托出新筍滋味外；台北老爺也融入「朴葉燒」等創新日式料理手法，變化呈現鮪魚的”鱻”。最後Le Café咖啡廳，隨著近來越來越常見的好日頭，也推出「南洋艷」東南亞美食，搶先帶大家到新加坡、泰國、馬來西亞等地曬曬太陽，大啖如仁當牛肉等重量級傳統特色料理外，更同期加映【午晚餐加價送龍蝦】及【雙人同行，五星下午茶每人744元起】加碼活動。

Le Café咖啡廳「南洋艷」午晚餐加價送龍蝦

Le Café咖啡廳4至6月【南洋艷~In Love with Southeast Asia cuisine】，推出泰國、印尼、馬來西亞、新加坡等各國道地美食。若喜歡吃海鮮，台北老爺準備了「叻沙海鮮鍋」湯底豪邁使用螃蟹熬煮，再加入中卷、鮮蝦、魚片等，滿滿海味、一口咬下，超級過癮，還有泰式蛤蜊蒸魚、泰式酸辣海鮮沙拉、奶油鮮魚飯捲等，簡直如來到東南亞海島。另外，愛吃重口味，一定要嚐嚐鼎鼎有名的「新加坡辣椒蝦」以蒜茸、薑茸等製作的特色辣椒醬，讓人吮指回味。

若想要品嚐地道南洋家鄉味，Le Café咖啡廳特別推薦「仁當牛肉」，這道菜在馬來西亞被尊為國菜，無論婚禮或宴會都是必備，以特選牛腩條加入香茅、黃薑、孜然等香料細細燉煮而成，無論火侯、時間掌控，充分展現台北老爺精湛廚藝。除享受南洋異國佳餚，活動期間，下午茶時段~凡雙人同行享特惠價，每人只要744元起；午晚餐時段~每人只要加價300元、再享蒜味蒸龍蝦半隻。

中山日本料理廳「鱻鮪祭」油鮪赤肉一次品嚐

中山日本料理廳4/1起至6/30【鱻鮪祭】頂級九品會席，不但『天婦羅』、『湯品』皆豪邁使用整塊鮪魚肉入菜，『生魚片』也一次可品嚐兩種部位，包含飽含油脂、入口即化的中腹段油鮪，及色澤鮮豔、口感Q彈緊緻的背部赤身。此外，主廚新意不斷，『前菜』鮪魚肉採江戶時代流傳下來的日本傳統漬物法，用特調割醬油淺醃漬，以微微鹹香帶出魚肉甘甜。

『烤物』朴葉燒較少見於鮪魚料理手法，此次創新加入、將鮪魚外層稍做炙燒後，盛放於朴葉並淋上味增醬，強調引入朴葉香氣為佳餚更添高雅風韻；『食事』將油鮪與赤身剁碎成泥狀，加入日本淺月蔥，以手卷取代鐵火卷，展現更精緻視覺美感。此外，台北老爺也相當貼心，『強肴』和牛陶板燒的菜色變化，除能起到口味轉換之效，還能滿足大家一次吃到”和牛X鮪魚”雙夢幻極品之美夢，一舉兩得。

明宮粵菜廳「春筍之覓」尋覓新筍萬千滋味

又是雨後春筍節令，台北老爺明宮粵菜廳4-6月【春筍之覓】特推出六道季節限定新品，特選基部飽滿、筍尖無青的當季鮮甜竹筍，搭配老菜圃、干貝、鮮蝦、鮮魷魚等，佐以燜煮、爆炒、焗烤等創意變化，展開一場尋覓春筍萬千滋味之旅。

「春筍鮮蝦煎餅」港點超推薦，一口咬下，鮮蝦鮮與春筍甜在舌尖躍然跳動，樸實外表下展現出的是純手工才有的彈性驚喜。「豉汁筍角炒鮮魷」微辣豉汁的巧妙運用，讓山珍竹筍與海味魷魚完美結合。「綠竹筍香菇燜雞」以鹿野土雞肉搭配春筍，經典港式煲仔菜，以蠔油點睛、入味十分。「菜圃鮮筍燉軟骨」阿嬤的古早灶腳私房菜，老菜圃與竹筍的組合、永遠讓人讚嘆，燉湯不但回甘、還可溫補驅濕氣。「腰果菌菇炒三筍」以玉米筍、蘆筍、筊白筍搭配腰果的清爽小品。「干貝焗烤綠竹筍」以竹筍為容器，挖空後填入干貝與春筍內餡，再加以起士絲焗烤，中西合併，如清冷美人換上艷紅舞衣、別有一番風味。