中華電信5G加速器「賦能新創 數位轉型新未來」　第四屆活動開始線上徵件

中華電信5G加速器已邁入第四屆，秉持扶植新創團隊的精神， 運用自身5G堅實技術，連結跨產業資源， 協助新創將創意落地實證，帶動5G領域發展，促成產業創生。 中華電信5G加速器將於三月下旬開始徵件， 並於四月下旬舉行線上評選，這次活動將廣邀國內外新創公司， 並於Facebook進行全程直播。

中華電信今年5G加速器專注於5GxDX數位轉型的CVC( Corporate Venture Capital)加速器，並以數位轉型、 元宇宙及運動科技三大應用領域為主題， 目標在於協助台灣更多創新創業團隊將技術商用化， 搶攻全球的5G商機。秉持「廣結盟」的策略思維， 中華電信攜手海內外加速器等策略夥伴， 共同招募新創並提供各式豐富資源，包括媒合新創與5G大廠對接， 一對一創業培訓輔導、開放實證場域，促成商業合作， 為台灣5G應用打造更大的發展空間，開創服務價值。

自2018年9月成立以來， 中華電信5G加速器已經培育出37家優質新創團隊， 第一屆產品以AIoT領域居多，第二屆著重5G AI、AR/VR、無人機等，第三屆團隊產品創新性更多元， 商業模式更成熟、應用領域更擴大，包含5G企業專網、智慧工廠、 智慧醫療、車聯網等，幾乎涵蓋醫、食、住、行、育、 樂等各行各業的5G創新應用。

其中2020年入選的「農譯科技」與中華電信策略合作， 為菲律賓、美國、泰國等國建置智慧農場；「達標智源」 獲得日本集資平台破千萬日幣訂單；「博遠智能科技」 獲得IDC亞太區智慧城市安全獎。2021年入選的「碼卡實境（ MAKAR）」利用AR/MR擴增實境編輯工具軟體， 已導入多家教育機構，為多家企業建立設備模型。 中華電信與新創團隊策略合作，提供各項5G垂直領域應用， 深化國際鏈結，加速台灣新創育成。

中華電信具有國內最大的5G頻寬，搭配資安、雲端等服務， 同時與國際公有雲業者合作，新創夥伴可獲得一對一指導及各項優惠 。此外，中華電信也提供全台5G實證場域環境與各項課程安排， 讓新創夥伴有充沛的技術資源，為落實創新應用提供穩固基礎。 同時，中華電信在網路技術、網路容量具有最大優勢， 而且中華電信的網路可以為新創團隊提供發展元宇宙的環境， 加上擁有MOD及Hami Video影音平台，是新創團隊最好的策略合作夥伴。

中華電信協助新創與5G國際大廠對接， 並媒合新創團隊參加MeetTaipei創新創業嘉年華、 矽谷PNP加速器、GSMA亞太地區線上對接會、以及GSMA Thrive風雲5G創新線上展覽峰會等大型國際新創活動， 過去曾帶領新創團隊參加線上「世界行動通訊大會」， 為新創團隊串連國外大廠商機，打造產業生態圈， 將5G創新應用推向國際。

中華電信透過「5G加速器」，藉由技術整合、通路銷售、 產品方案、專標案合作、國際鏈結、策略投資等方式， 與新創企業共同合作發展智慧家居、智慧城市、智慧交通、 智慧醫療等智慧創新應用，並為新創團隊串連國際資源， 協助新創團隊快速成長，促進5G創新應用落實於產業中。 期待更多新創團隊加入5G加速器， 與中華電信共創5G智慧產業圈。