用了沒？台灣藝FUN券使用期限將至　領券率87%使用金額逾11億元

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 文化部振興藝文產業，推出百萬份藝FUN券，可於超過1,8000家藝文店家使用，將於4月30日到期。

文化部表示，藝FUN券發行約314萬份，截至3月28日止，領券近275萬份，領券率約87%，使用金額約11.6億元。實體及線上超過18000家藝文店家，以及逾百家藝文店家主動祭出折扣、滿額贈等獨家優惠。

文化部表示，近期已全面寄發簡訊及email提醒民眾領取及使用藝FUN券，尚未領券的數位藝FUN券中籤者，請至手機應用程式商店下載「藝FUN NEXT APP」，依APP首頁的帳號密碼指示登入，點擊「查詢中籤結果」即可領券；紙本藝FUN券中籤者，請持健保卡至四大超商事務機插卡列印小白單，持小白單無須繳費即可至櫃台向店員領取。

文化部表示，「遊博館賞工藝 五倍藝FUN送」加碼活動也進行到最後階段，歡迎民眾在4月30日前至全國博物館、地方文化館及工藝創作銷售場域店家體驗消費，透過「藝FUN NEXT」APP掃描店家QR Code並打卡，每次消費即獲得一次抽獎資格（但每人以抽中一項獎品為限），有機會在5月份抽中工藝大師作品或博物館文創商品。

文化部提醒，民眾別忘了手上的藝FUN券，趕緊把握僅剩的最後一個月使用。此外，因應藝FUN NEXT APP系統憑證更新，請使用者及店家於3月29日中午12點前，打開APP即可自動更新；未即時自動更新者，仍可至App Store（ios）或Google Play（Android）手動下載更新即可順利使用。

藝FUN券使用期間自去（2021）年11月10日起至今年4月30日止，詳細資訊請上官網查詢。相關問題請於每日8:30至18:30期間撥打藝 FUN NEXT 平台客服專線：02-7717-9720，或寫信至客服信箱「artsfunnext@tradevan.com.tw」。