Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

用了沒？台灣藝FUN券使用期限將至　領券率87%使用金額逾11億元

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/28 16:38
藝FUN券將於4月30日到期(示意圖/Pexels)

藝FUN券將於4月30日到期(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 文化部振興藝文產業，推出百萬份藝FUN券，可於超過1,8000家藝文店家使用，將於4月30日到期。

文化部表示，藝FUN券發行約314萬份，截至3月28日止，領券近275萬份，領券率約87%，使用金額約11.6億元。實體及線上超過18000家藝文店家，以及逾百家藝文店家主動祭出折扣、滿額贈等獨家優惠。

文化部表示，近期已全面寄發簡訊及email提醒民眾領取及使用藝FUN券，尚未領券的數位藝FUN券中籤者，請至手機應用程式商店下載「藝FUN NEXT APP」，依APP首頁的帳號密碼指示登入，點擊「查詢中籤結果」即可領券；紙本藝FUN券中籤者，請持健保卡至四大超商事務機插卡列印小白單，持小白單無須繳費即可至櫃台向店員領取。

文化部表示，「遊博館賞工藝 五倍藝FUN送」加碼活動也進行到最後階段，歡迎民眾在4月30日前至全國博物館、地方文化館及工藝創作銷售場域店家體驗消費，透過「藝FUN NEXT」APP掃描店家QR Code並打卡，每次消費即獲得一次抽獎資格（但每人以抽中一項獎品為限），有機會在5月份抽中工藝大師作品或博物館文創商品。

文化部提醒，民眾別忘了手上的藝FUN券，趕緊把握僅剩的最後一個月使用。此外，因應藝FUN NEXT APP系統憑證更新，請使用者及店家於3月29日中午12點前，打開APP即可自動更新；未即時自動更新者，仍可至App Store（ios）或Google Play（Android）手動下載更新即可順利使用。

藝FUN券使用期間自去（2021）年11月10日起至今年4月30日止，詳細資訊請上官網查詢。相關問題請於每日8:30至18:30期間撥打藝 FUN NEXT 平台客服專線：02-7717-9720，或寫信至客服信箱「artsfunnext@tradevan.com.tw」。
藝FUN券
文化部
藝FUN NEXT APP

相關新聞

台灣文化部兩項新法上路　高危險群提「工作安全防護計畫」
台灣文化部兩項新法上路　高危險群提「工作安全防護計畫」
2022/03/21 21:02
台灣「博物館5倍藝FUN送」首波抽獎名單揭曉！常玉、朱銘、黃土水限量商品抱回家
台灣「博物館5倍藝FUN送」首波抽獎名單揭曉！常玉、朱銘、黃土水限量商品抱回家
2022/02/15 17:22
台灣文化部最新人事案媒體評論遭控歧視　雜誌社長公開道歉
台灣文化部最新人事案媒體評論遭控歧視　雜誌社長公開道歉
2022/01/28 10:00
文化部參展國際表演藝術年會 讓台灣藝文邁向世界
文化部參展國際表演藝術年會 讓台灣藝文邁向世界
2022/01/13 13:39
2021年10大藝文新聞揭曉！疫情重創藝文產業奪冠　「台灣的維納斯」黃土水名作《甘露水》上榜
2021年10大藝文新聞揭曉！疫情重創藝文產業奪冠　「台灣的維納斯」黃土水名作《甘露水》上榜
2021/12/28 09:30

更新時間 : 2022-03-28 16:48 GMT+08:00

最受歡迎

最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
【3/27台灣本土+83　境外+120】桃園大潭電廠52人群聚　台東、高雄、樹林科技廠增多人染疫
【3/27台灣本土+83　境外+120】桃園大潭電廠52人群聚　台東、高雄、樹林科技廠增多人染疫
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
板烤雞腿堡回來了！台灣麥當勞新增4產品 8品項即起停售
板烤雞腿堡回來了！台灣麥當勞新增4產品 8品項即起停售
台灣3/26新增本土21例 新北科技廠+10 基隆群聚+5 高雄化工廠+4
台灣3/26新增本土21例 新北科技廠+10 基隆群聚+5 高雄化工廠+4
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
酒精殺不死！ 諾羅腸胃炎大流行 醫界籲多洗手少生食
酒精殺不死！ 諾羅腸胃炎大流行 醫界籲多洗手少生食
桃園大潭電廠52人確診！新竹縣23處足跡曝光　曾去大遠百、新豐市場、田季發爺等處
桃園大潭電廠52人確診！新竹縣23處足跡曝光　曾去大遠百、新豐市場、田季發爺等處
台灣統一發票1、2月中獎號碼出爐 千萬特別獎在台中！
台灣統一發票1、2月中獎號碼出爐 千萬特別獎在台中！