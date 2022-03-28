俄國人能用的APP又少了一個！Spotify宣布將全面暫停對俄服務

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）音樂串流平台Spotify日前宣布將全面中止對俄服務，Spotify3月時已暫停Premium訂閱，如今俄國用戶自4月起也無法在該平台上聆聽免費音樂，只要原因是俄國頒布了新的法律規範。

據外媒報導，Spotify上週五（25日）宣布，隨著俄羅斯對烏克蘭的入侵進入第二個月，它已決定暫停其在俄羅斯的服務，而主要原因是俄羅斯的一項新法律，該法律規定若散佈軍人的假新聞，將被處以最高15年的監禁。

根據Spotify的說法，Spotify的無廣告付費服務Premium訂閱已於3月暫停，而這一最新公告代表所有的免費都將於4月初停止。

雖然Spotify當初認為有必要維持部分服務營運，以提供「可信、獨立」的訊息，然而俄國最新立法限制了獲取資訊及發表言論的自由，並和將某些類型的新聞定為犯罪，Spotify因此認為這將讓其員工和聽眾「處在危險中」，因此決定完全停止在俄羅斯的業務。

媒體指出，由於Spotify從俄羅斯用戶所得到的收入不到Spotify總收入的1%，因此此舉不會對公司產生財務影響。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，Spotify已加入一長串停止在俄羅斯進行業務的公司名單，包含臉書、Instagram、Apple、世界上最大的演唱會和票務代理公司Live Nation Entertainment Inc等。