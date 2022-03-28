手腳要快！台灣文博會首度移師高雄　文化部最高補助展位費達七成　

2021台灣文博會今(16)日開幕(CET 圖片) 2021台灣文博會今(16)日開幕(CET 圖片)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 2022台灣文博會將於8月5日高雄流行音樂中心、高雄展覽館登場，文化部宣布，將補助國內民間參展業者攤位費，最高達7成。

第11屆台灣文博會首度移師高雄舉辦，展期共達10天，每年集結近500家文創品牌、IP授權業者共襄盛舉，近年更結合多元主題辦理文化策展；今年文化策展區將於8月5日至14日於高雄流行音樂中心率先登場，品牌商展區則於8月10日至14日在高雄展覽館北館接續展出。

文化部說明，2022台灣文博會即日起開放受理國內文創品牌及IP授權業者報名參展，參加實體展會的國內文創業者，可同步於今年全新啟動的線上平台「CET+」上展出，透過線上與線下整合串接，促進與國內外買家交流及商品流通。

為協助近2年受疫情衝擊的文創產業減低參展負擔，，文化部將補助攤位費最高可達7成，詳細補助方案將由文化部於近日內公告受理申請，期盼以具體行動協助近2年受疫情影響的文創產業提升產值。

「2022台灣文博會」即日起至4月18日報名參展，早鳥優惠至4月11日截止，相關資訊歡迎至台灣文博會官網查詢，或洽詢電話：02-2745-8199、文創品牌：#571黃小姐、#371魏小姐；IP授權：#584徐小姐、#628黃小姐。