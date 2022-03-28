黃浦江為界 上海東西區兩階段封鎖

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國上海爆發大規模感染，為貫徹「動態清零」政策，該市27日宣布兩階段封鎖，以黃浦江為分界，先封浦東地區，再換浦西地區，引發浦東民眾瘋搶物資，一江之隔兩樣情。

擁有2600萬人口的上海市府在官方微博28日表示，為因應新冠疫情，自38日5時至4月1日5時，黃浦江以東及以南區域及毗鄰區域，所有高速公路收費站臨時關閉，過江隧橋暫停通行。浦西區域及其餘區域則於4月1日3時至4月5日3時期間實施封閉。

此外，3月28日5時至4月5日3時共9天內，當局也對高速公路進行管制，離開上海的車輛所載駕乘人員，需持48小時內的核酸陰性證明。無證明不予通行。

單27日一日，上海新增確診50例，而高達3450例無症狀感染者更佔近全國70％。中國27日新增1,219例確診及5,134例無症狀個案。

《路透社》報導指出，上海為中國經濟命脈，不能輕易封城，因此當局聽從中國領導人習近平之意，盡力減少管控新冠疫情對企業及當地居民產生的影響，決定在全市範圍內開展新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查。

然而27日開始的大規模檢測，已擾亂當地交通、醫療以及廣泛的經濟活動，封鎖區域的公共交通、叫車服務等都叫停。民眾更戲稱全上海市人集體檢測，根本創下世界紀錄。

上海當局宣布，封鎖期間，所有人員足不出戶，保障基本生活必需的外賣、快遞等，都經由無接觸配送。除保障市民生活以及城市基本運行的企業外，皆實施封閉生產或居家辦公。首當其衝的浦東新區，超市、商店等27日晚間延長營業至凌晨，大批民眾前往搶購。更傳出位於浦東的金融公司，要求員工進駐辦公室，以免影響28日股市交易作業。

兩位知情人士向《路透社》表示，美國電動車製造商特斯拉在上海的工廠，將於第一階段封鎖期間，暫停營運4天。中國本土晶片製造商中芯國際位於上海的工廠正常營運，在上海設廠的台灣半導體製造龍頭台積電則表示，目前不影響生產。半導體矽晶圓廠合晶則指出，上海廠人員安排及生產不受影響，然而出貨可能將受影響。