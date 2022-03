理智線斷！奧斯卡影帝威爾史密斯動手飆粗口　上台領獎道歉「愛使人瘋狂」

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)奧斯卡94頒獎典禮上,新科影帝威爾·史密斯老婆光頭被主持人取笑,惹怒史密斯上台甩巴掌,影帝之後道歉並表示「愛使人瘋狂」。

綜合媒體報導,第94屆奧斯卡金像獎今(28)日落幕,最佳電影獎頒給描述聾啞家庭的溫馨喜劇《樂動心旋律》(Coda),該片男星特洛伊·科特蘇爾(Troy Kotsur)拿下最佳男配角獎,成為奧斯卡首位得獎聽障男星,頒獎過程氣氛十分感人。點我看得獎名單

眾所矚目的最佳男主角及女主角獎則分別頒給《王者理查》(King Richard)的威爾·史密斯(Will Smith)及《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)潔西卡·雀絲坦(Jessica Chastain)。這也是史密斯人生中第一座小金人,美國傳記片《王者理查》講述網球巨星維納斯和小威廉絲的父親兼教練理察·威廉絲教導女兒們成功的故事,史密斯在裡面飾演教練父親,演出動人真摯。

今日的頒獎典禮上卻意外出現插曲,在最佳男主角獎項揭曉前,非裔男星克里斯·洛克(Chris Rock)上台頒最佳紀錄片獎時開玩笑過頭,調侃史密斯老婆潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)光頭,瞬間惹怒新科影帝。



潔達蘋姬史密斯因掉髮問題開始剃光頭,卻成為被取笑的對象(圖/美聯社)



威爾史密斯拿下人生第一座小金人,以《王者理查》勇奪奧斯卡影帝(圖/美聯社)

潔達於2018年出現鬼剃頭狀況開始剃光頭,並常在社群媒體討論脫髮問題,洛克卻引用電影「魔鬼女大兵」(G.I. Jane)中黛咪摩兒(Demi Moore)飾演的美國女兵剃光頭的造型取笑她,潔達在台下翻白眼,史密斯一開始臉上還有笑容,下一秒從第一排座位起身直往台上揍洛克,並回座位上對著舞台吼,「少用你的臭嘴說我老婆的名字」,現場轉播緊急消音接下來的飆罵髒話。

「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)知名分析家費恩柏格(Scott Feinberg)表示,同樣角逐影帝寶座的丹佐·華盛頓(Denzel Washington)將淚流滿面的史密斯拉到一旁,安撫他的情緒。

對於自己的失控行為,史密斯上台領影帝獎項時和其他入圍者致歉並說,剛剛丹佐華盛頓告訴他,「當你在人生的最高點時要小心,因為惡魔會在這時找上你。」他致詞時表示,「在這一行,你要能面對人們不尊敬你,你必須微笑然後假裝沒關係…我看起來像是個瘋狂的父親,但愛會讓人做出瘋狂的事情。」

Tense moments at the #Oscars as Will Smith confronted Chris Rock over a joke involving his wife Jada Pinkett Smith. https://t.co/Bh5JWDFMZg pic.twitter.com/vpfmcpJ36C