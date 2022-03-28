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台灣本土+34　境外+93　大潭電廠、基隆警和小吃店群聚擴大　另有2例感染源不明個案

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/28 14:24
台灣本土+34　境外+93　大潭電廠、基隆警和小吃店群聚擴大　另有2例感染源不明個案

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增127例COVID-19確定病例，分別為34例本土個案及93例境外移入(55例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為15例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，包含基隆警察與小吃店群聚案12例、大潭電廠工程群聚案11例、台東卑南家庭群聚案2例、三重業務員群聚案2例、高雄化工廠群聚案2例、中和作業員群聚案2例、樹林科技廠群聚1例，另有2例感染源待釐清個案，為中和陪病者、台東池上因症狀採檢者。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、42例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，以越南(21例)最多，再來是泰國、香港及印尼(各4例)、英國、馬來西亞、韓國、美國及德國(各2例)、南非、加拿大、瑞典、菲律賓、波蘭、新加坡及日本(各1例)移入，另43例調查中。入境日介於今(2022)年3月15日至3月27日。

指揮中心指出，今年3月14日公布之案21446-案21447、3月21日公布之案22095-案22097境外移入病例，經疫調及病毒基因定序後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計22,896例確診，分別為7,149例境外移入，15,693例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。
基隆警察群聚
大潭電廠
高雄化工廠
台東卑南家族群聚
三重業務員群聚
樹林科技廠群聚

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