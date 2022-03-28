台灣桃園大潭電廠群聚53人確診　台電：3400人擴大篩檢　王美花: 不影響供電與電廠工程

桃園市大潭電廠工程群聚確診案，有足跡曾到遠東百貨竹北店用餐，遠百竹北全館28日暫停營業1天，並已進行清潔消毒作業。（遠東百貨竹北店提供）... 桃園市大潭電廠工程群聚確診案，有足跡曾到遠東百貨竹北店用餐，遠百竹北全館28日暫停營業1天，並已進行清潔消毒作業。（遠東百貨竹北店提供）中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台電大潭電廠工程昨(3/27) 爆出52名確診者，經濟部長王美花今天(3/28) 表示，因部分本國工人住在社區裡，「增加（確診者）的可能性是有的」；台電補充，今凌晨另測出一名台電員工確診，今天電廠將全員快篩，施工單位人員也會全部進行PCR檢測，總計約3400位。

昨天國內新增83例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，創9個月來新高，大宗來自台電大潭電廠工程出現52名確診者，陽性個案50人中，分別為47名泰國籍及3名本國籍，另外2名陽性個案是非住宿移工及移工女友。

王美花上午列席立法院經濟委員會報告業務概況並備質詢，民進黨立委邱議瑩詢問大潭電廠群聚確診進度掌握，以及疫情對大潭擴建工程影響，王美花表示，大潭分成3大工區進行，對工程沒有影響，這次是中華工程工區發現人員感染，已通報衛生單位。

針對確診人數是否會擴大，王美花表示，除移工之外，因還有部分本國工人，而本國工人住在社區，「想像上會增加的可能性是有的」，但都明確掌握確診者，能快速進行匡列、隔離。

國民黨立委謝衣鳳質詢指出，去年10月和勞動部申請專案移工有863名，對此，王美花表示，這次確診工區約56人，去年則是針對8、9號機新建工程，分屬不同工區，移工宿舍也不同，分別在新豐鄉、觀音區。

謝衣鳳擔憂，移工、本地員工交叉感染可能，王美花表示，在大潭電廠操作員工是本地員工，彼此上下班動線、用餐地方都不一樣。

中央社28日報導，針對桃園大潭電廠工程爆發移工群聚確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經濟部長王美花(下圖) 28日在立法院受訪表示，確診工區是外圍排水口興建工程，對於供電、相關電廠工程沒有影響。

台電總經理王耀庭表示，台電員工分成電廠、施工單位兩塊，兩處完全隔離，而施工的台電員工，今天凌晨有檢測出一名員工確診，主要因為和移工密切工作而確診，電廠400多位台電員工將全員快篩，今天應可完成，施工單位人員3000位也會全部進行PCR檢測，總共約3400位。

王美花表示，因移工宿舍都在一起，本就有相關防疫機制，會再和相關單位討論，針對桃園、新竹含移工公司規劃快篩計畫。

圖/中央社