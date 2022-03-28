基隆市警局再增2人確診　累計10人染疫　市警局：汪、林姓警翹班喝酒又惹疫　將追究責任

基隆小吃店衍生警察群聚擴大，27日下午起針對基隆所有員警進行普篩。 基隆小吃店衍生警察群聚擴大，27日下午起針對基隆所有員警進行普篩。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）基隆市警察局今早（28日）表示，今天新增2名負責會計的女性同仁確診，4分局內累計已10人染疫。另針對汪姓及林姓員警不假外出飲酒而染疫之情事，市警局將於疫情告一段落後追究當事人及相關主管責任。

基隆市警察局發布新聞稿指出，截至今天上午10時，市警局共完成PCR核酸檢測952人、使用快篩劑篩檢152人，其中呈現陽性反應10人，居家隔離49人，今天新增2名確診個案，個案足跡依基隆市衛生局公布。

警方表示，現階段勤務運作狀況正常，暫無人力缺口，並於今天啓動異地分組、分流辦公防疫應變措施，減少接觸與感染，確保人力運用與警政服務不中斷。

繼25日第一分局汪姓偵查小隊長（案22596）及第二分局林姓偵查隊長（案22638）確診後，基隆4個分局疫情連環爆，累計已有10人確診，再加上小吃店群聚，截至今早累計29人染疫。

經疫調足跡發現，汪姓、林姓員警曾去銀河小吃店，與吳姓、張姓2名女子餐敘，這間小吃店雖非列管風紀誘因場所，但經調查汪姓員警「不假外出」飲酒至深夜，嚴重違反勤務紀律。

基隆市警局昨晚（27日）發布新聞稿表示，對於汪姓及林姓員警確診，導致其他警察同仁也受傳染形成破口，警方深表遺憾與痛心，當務之急是維護全體警察同仁的健康，實施全面篩檢並妥適分配勤務，全力維護基隆治安及防疫工作。至於汪姓及林姓員警違紀及相關主管管理缺失，將於疫情告一段落後追究當事人及相關主管責任。