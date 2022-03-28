反覆腫脹當過敏、痛風？台灣3旬男喉嚨腫脹顯窒息　竟是得罕病HAE

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）手腫當過敏、腳腫當痛風？今年37歲的俊廷在國中時身體就常莫名出現腫脹、發熱感，因為就醫也找不出病因，讓他漸漸不以為意，直到28歲那年因呼吸道腫脹到差點窒息，經醫師進一步檢查後，證實確診罹患「遺傳性血管性水腫」（Hereditary angioedema，HAE）。

身為HAE罕見疾病患者的俊廷分享，從小身體不同部位會發生不定期腫脹，每次發作的位置都不一樣，如皮膚吹了顆小氣球，一點腫脹和發熱感，大約維持2到3天便消去，醫院也查不出原因，因為對生活沒太大影響，久而久之手指腫就當過敏、腳腫就當痛風，甚至跟著爸爸一起吃痛風藥。

直到28歲那年，腫脹感頭一次出現在喉嚨，喉頭像被東西卡著，呼吸也越來越不順，到急診就醫發現，呼吸道只剩下百分之十，緊急進手術室氣切才挽回性命。

確診後，俊廷了解到此疾病與免疫功能有關，大學 時常熬夜、壓力大，發作較為頻繁，每2～3個月便會發 作一次。現在每個月回診拿口服藥，副作用輕微，久久 發作時，腫脹程度也較以往輕微、持續的時間也較短。 走過人生關卡，俊廷始終保持正向、樂觀的心情， 如今疾病控制得很好，並在35歲時成立遺傳性血管性水腫病友聯誼會，希望能找出更多同樣疾病的病友， 幫助他們在診斷與治療的過程中能更加順利。

HAE罕病鑑別困難易遭誤診 咽喉腫脹恐危及性命！

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科黃春明醫師表示，HAE是一種罕見疾病，其中75%為遺傳性，但仍有25%患者無家族史。其致病機轉是因患者體內的C1酯酶抑制劑（C1-INH）基因異常，導致身體各處發生血管性水腫，如四肢、臉部或生殖器等，其中最危險的莫過於咽喉腫脹，嚴重可能導致窒息危及性命！

黃春明說，HAE全球盛行率約5萬分之1，因相當罕見且臨床鑑別困難，經常被誤認為是一般的「血管性水腫」，有些患者可能拖到8至16年才被診斷出來，甚至還有許多尚未被確診的潛在患者。

黃春明補充，HAE與一般血管性水腫最大的差別是HAE不會產生尋麻疹及皮膚搔癢，反而是水腫發生時所伴隨的疼痛，其誘發因素多半與情緒壓力、受傷、手術、感染、荷爾蒙或過度勞累有關，當患者一有上述情形，就容易導致水腫反覆發作。

緩激肽通路調節劑及時治療 把握48分鐘黃金急救時間

馬偕兒童醫院過敏免疫科徐世達醫師表示，針對HAE的診斷方式，會先確認患者的疾病史，包括是否有反覆性且不對稱水腫、反覆性腹痛或曾因喉嚨腫脹影響呼吸，並詢問家族史；如經問診後懷疑可能為HAE，則會進一步透過抽血及基因檢查來確診。而目前針對HAE的治療，患者除了透過長期用藥來預防發作，目前台灣也引進「緩激肽通路調節劑」作為急性發作時症狀緩解使用，可提供HAE患者於發病48分鐘內的及時治療效果，建議患者隨身攜帶，如遇到急性發作時可自行施打，如此一來，就能避免HAE發作症狀引發的致命危機。

醫盼社會給予更多關注 提升罕病認知、減少誤診

徐世達強調，過去大眾對於HAE罕見疾病的認知較少，患者因此常遭誤診，有的人數年後才被診斷出罕病，有的人則是一生都不知道自己罹患罕病就遺憾離世。而隨著醫療的進步以及醫學團隊的努力，HAE的診斷及治療已有更好的發展；徐世達同時呼籲，社會應給予罕病更多關注，並期盼在持續的衛教宣導之下，提升對於罕病的重視，減少誤診且即時給予適合的治療，讓罕病不被遺落、不再孤單！

《資料來源：財團法人罕見疾病基金會》