【烏俄戰況】和談在即　澤倫斯基表態：「底限維護領土完整」

(台灣英文新聞/楊琇羽 綜合外電報導)俄羅斯向烏克蘭發動戰爭周一(28日)進入第32天,兩國和談本周將在土耳其伊斯坦堡展開,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)27日透過視頻表示,「領土完整」是談判的底限。

不過同日稍早他在接受一家俄媒專訪時卻表示,他願意在與俄接壤東烏頓巴斯(Donbas)地區地位保持彈性開放態度促成和談。

一個多月前,俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動,逕自宣布承認烏克蘭東部頓巴斯地區的頓內次克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)為主權獨立國家,與兩地區簽署友好互助協議,並派兵進入烏東地區,之後攻勢再伸向其它烏克蘭城市。

戰爭進行到第四周,俄軍在烏克蘭的攻勢停滯,上周五烏克蘭軍宣布已將俄軍從首都基輔郊區逐出,俄軍也未成功占領烏主要大城。外界歸因俄軍武器老舊與士氣低迷,加上烏克蘭上下齊心力抗攻勢、與澤倫斯基優異領導能力快速取得國際支持,是普丁未能如其所願快速拿下烏克蘭的主因。

路透報導,俄軍如今似乎把重心改放回烏東挺俄分離勢力地區,尤其烏東挺俄分離主義者和烏政府纏鬥已八年。盧甘斯克一地方首領周日指出,當地很快會舉行「入俄公投」,外界預料重演2014年克里米亞人公投脫烏入俄的場景,雖然這場公投結果迄今仍不被世界許多國家承認。

同一時間,美國總統拜登周六語出驚人表示「普丁不能再掌權(cannot remain in power)」,白宮隨後解釋滅火,指拜登的意思是「普丁不應被賦權啓動戰爭(could not be empowered to wage war)」。