持續更新！奧斯卡頒獎典禮登場　首位聽障男星勇奪最佳男配角

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)第94屆奧斯卡金像獎於獎今(28)日台灣時間早上8點洛杉磯柯達劇院 (Dolby Theatre)盛大登場,由美國流行音樂天后 Beyoncé開場,今年恢復主持人制度,縮短典禮時間刺激收視率,最佳動畫短片等8大獎項已於典禮前頒發,今日的頒獎典禮由ABC News轉播,台灣則由台視轉播,目前最大贏家為《沙丘》。

最近更新 3/28 10:30

首次發稿 3/28 09:30

第94屆奧斯卡金像獎重要獎項名單

最佳影片

《貝爾法斯特》

《樂動心旋律》

《千萬別抬頭》

《沙丘》

《王者理查》

《甘草比薩》

《夜路》

《犬山記》

《西城故事》

《在車上》

最佳男主角

班奈狄克·康柏拜區《犬山記》

哈維爾·巴登《成為里卡多之路》

安德魯·加菲爾德《倒數時刻》

丹佐·華盛頓《馬克白》

威爾·史密斯《王者理查》

最佳女主角

潔西卡·雀絲坦《神聖電視台》

奧莉薇亞·柯爾曼《失去的女兒》

潘妮洛普·克魯茲《平行母親》

妮可·基嫚《成為里卡多之路》

克莉絲汀·史都華《史賓賽》

最佳男配角

特洛伊·科特蘇爾《樂動心旋律》

希朗·漢德《貝爾法斯特》

傑西·普萊蒙《犬山記》

J·K·西蒙斯《成為里卡多之路》

寇帝·史密-麥菲《犬山記》 ​​​

最佳女配角

亞莉安娜·黛博塞《西城故事》

潔西·伯克利《失去的女兒》

茱蒂·丹契《貝爾法斯特》

克絲汀·鄧斯特《犬山記》

安潔紐・艾莉絲《王者理查》 ​​​

最佳導演

肯尼斯·布萊納《貝爾法斯特》

濱口龍介《在車上》

保羅·湯瑪斯·安德森《甘草比薩》

珍·康萍《犬山記》

史蒂芬史匹柏《西城故事》

最佳國際影片

《在車上》(日本)

《不丹是教室》(不丹)

《漂浪人生》(丹麥)

《上帝之手》(義大利)

《世界上最爛的人》(挪威) ​​​

最佳音效

《沙丘》

《貝爾法斯特》

《犬山記》

《西城故事》

《007:生死交戰》​​​

最佳視覺效果

《沙丘》

《脫稿玩家》

《007:生死交戰》

《尚氣與十環傳奇》

《蜘蛛人:無家日》 ​​​

最佳剪輯

《沙丘》

《千萬別抬頭》

《王者理查》

《犬山記》

《倒數時刻》 ​​​

最佳配樂

《千萬別抬頭》

《犬山記》

《魔法滿屋》

《平行母親》

《沙丘》 ​​​

最佳原創歌曲

《魔法滿屋》——《Dos Origuitas》

《007:生死交戰》——《No Time to Die》

《王者理查》——《Be Alive》

《貝爾法斯特》——《Down To Joy》

《四個好日子》——《Somehow You Do》

最佳原創劇本

《貝爾法斯特》

《千萬別抬頭》

《王者理查》 ​​​

《甘草比薩》

《世界上最爛的人》

最佳改編劇本

《樂動心旋律》

《犬山記》

《沙丘》

《失去的女兒》

《在車上》 ​​​

最佳動畫長片

《魔法滿屋》

《路卡的夏天》

《漂浪人生》

《米家大戰機器人》

《尋龍使者:拉雅》 ​​​

最佳攝影

《沙丘》 ​​​

《夜路》

《犬山記》

《馬克白》

《西城故事》

最佳服裝設計

珍妮·畢凡《庫伊拉》

馬西莫·康蒂尼·帕里尼、賈桂琳·杜倫《情聖西哈諾》

賈桂琳·魏斯特 、勞勃·摩根《沙丘》

路易斯·塞奎拉《夜路》

保羅·塔茲韋爾《西城故事》