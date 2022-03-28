持續更新！奧斯卡頒獎典禮登場　首位聽障男星勇奪最佳男配角

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)第94屆奧斯卡金像獎於獎今（28）日台灣時間早上8點洛杉磯柯達劇院 (Dolby Theatre)盛大登場，由美國流行音樂天后 Beyoncé開場，今年恢復主持人制度，縮短典禮時間刺激收視率，最佳動畫短片等8大獎項已於典禮前頒發，今日的頒獎典禮由ABC News轉播，台灣則由台視轉播，目前最大贏家為《沙丘》。
最近更新 3/28 10:30
首次發稿 3/28 09:30
第94屆奧斯卡金像獎重要獎項名單
最佳影片
《貝爾法斯特》
《樂動心旋律》
《千萬別抬頭》
《沙丘》
《王者理查》
《甘草比薩》
《夜路》
《犬山記》
《西城故事》
《在車上》
最佳男主角
班奈狄克·康柏拜區《犬山記》
哈維爾·巴登《成為里卡多之路》
安德魯·加菲爾德《倒數時刻》
丹佐·華盛頓《馬克白》
威爾·史密斯《王者理查》
最佳女主角
潔西卡·雀絲坦《神聖電視台》
奧莉薇亞·柯爾曼《失去的女兒》
潘妮洛普·克魯茲《平行母親》
妮可·基嫚《成為里卡多之路》
克莉絲汀·史都華《史賓賽》
最佳男配角
特洛伊·科特蘇爾《樂動心旋律》
希朗·漢德《貝爾法斯特》
傑西·普萊蒙《犬山記》
J·K·西蒙斯《成為里卡多之路》
寇帝·史密-麥菲《犬山記》
最佳女配角
亞莉安娜·黛博塞《西城故事》
潔西·伯克利《失去的女兒》
茱蒂·丹契《貝爾法斯特》
克絲汀·鄧斯特《犬山記》
安潔紐・艾莉絲《王者理查》
最佳導演
肯尼斯·布萊納《貝爾法斯特》
濱口龍介《在車上》
保羅·湯瑪斯·安德森《甘草比薩》
珍·康萍《犬山記》
史蒂芬史匹柏《西城故事》
最佳國際影片
《在車上》（日本）
《不丹是教室》（不丹）
《漂浪人生》（丹麥）
《上帝之手》（義大利）
《世界上最爛的人》（挪威）
最佳音效
《沙丘》
《貝爾法斯特》
《犬山記》
《西城故事》
《007：生死交戰》
最佳視覺效果
《沙丘》
《脫稿玩家》
《007：生死交戰》
《尚氣與十環傳奇》
《蜘蛛人：無家日》
最佳剪輯
《沙丘》
《千萬別抬頭》
《王者理查》
《犬山記》
《倒數時刻》
最佳配樂
《千萬別抬頭》
《犬山記》
《魔法滿屋》
《平行母親》
《沙丘》
最佳原創歌曲
《魔法滿屋》——《Dos Origuitas》
《007：生死交戰》——《No Time to Die》
《王者理查》——《Be Alive》
《貝爾法斯特》——《Down To Joy》
《四個好日子》——《Somehow You Do》
最佳原創劇本
《貝爾法斯特》
《千萬別抬頭》
《王者理查》
《甘草比薩》
《世界上最爛的人》
最佳改編劇本
《樂動心旋律》
《犬山記》
《沙丘》
《失去的女兒》
《在車上》
最佳動畫長片
《魔法滿屋》
《路卡的夏天》
《漂浪人生》
《米家大戰機器人》
《尋龍使者：拉雅》
最佳攝影
《沙丘》
《夜路》
《犬山記》
《馬克白》
《西城故事》
最佳服裝設計
珍妮·畢凡《庫伊拉》
馬西莫·康蒂尼·帕里尼、賈桂琳·杜倫《情聖西哈諾》
賈桂琳·魏斯特 、勞勃·摩根《沙丘》
路易斯·塞奎拉《夜路》
保羅·塔茲韋爾《西城故事》