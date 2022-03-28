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持續更新！奧斯卡頒獎典禮登場　首位聽障男星勇奪最佳男配角

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/28 10:31
聽障男星特洛伊·科特蘇爾以《樂動心旋律》獲頒最佳男配角(圖/AP)

聽障男星特洛伊·科特蘇爾以《樂動心旋律》獲頒最佳男配角(圖/AP)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)第94屆奧斯卡金像獎於獎今（28）日台灣時間早上8點洛杉磯柯達劇院 (Dolby Theatre)盛大登場，由美國流行音樂天后 Beyoncé開場，今年恢復主持人制度，縮短典禮時間刺激收視率，最佳動畫短片等8大獎項已於典禮前頒發，今日的頒獎典禮由ABC News轉播，台灣則由台視轉播，目前最大贏家為《沙丘》。

最近更新 3/28 10:30
首次發稿 3/28 09:30

第94屆奧斯卡金像獎重要獎項名單

最佳影片
《貝爾法斯特》
《樂動心旋律》
《千萬別抬頭》
《沙丘》
《王者理查》
《甘草比薩》
《夜路》
《犬山記》
《西城故事》
《在車上》

最佳男主角
班奈狄克·康柏拜區《犬山記》
哈維爾·巴登《成為里卡多之路》
安德魯·加菲爾德《倒數時刻》
丹佐·華盛頓《馬克白》
威爾·史密斯《王者理查》

最佳女主角
潔西卡·雀絲坦《神聖電視台》
奧莉薇亞·柯爾曼《失去的女兒》
潘妮洛普·克魯茲《平行母親》
妮可·基嫚《成為里卡多之路》
克莉絲汀·史都華《史賓賽》

最佳男配角
特洛伊·科特蘇爾《樂動心旋律》
希朗·漢德《貝爾法斯特》
傑西·普萊蒙《犬山記》
J·K·西蒙斯《成為里卡多之路》
寇帝·史密-麥菲《犬山記》 ​​​

最佳女配角
亞莉安娜·黛博塞《西城故事》
潔西·伯克利《失去的女兒》
茱蒂·丹契《貝爾法斯特》
克絲汀·鄧斯特《犬山記》
安潔紐・艾莉絲《王者理查》 ​​​

最佳導演
肯尼斯·布萊納《貝爾法斯特》
濱口龍介《在車上》
保羅·湯瑪斯·安德森《甘草比薩》
珍·康萍《犬山記》
史蒂芬史匹柏《西城故事》

最佳國際影片
《在車上》（日本）
《不丹是教室》（不丹）
《漂浪人生》（丹麥）
《上帝之手》（義大利）
《世界上最爛的人》（挪威） ​​​

最佳音效
《沙丘》
《貝爾法斯特》
《犬山記》
《西城故事》
《007：生死交戰》​​​

最佳視覺效果
《沙丘》
《脫稿玩家》
《007：生死交戰》
《尚氣與十環傳奇》
《蜘蛛人：無家日》 ​​​

最佳剪輯
《沙丘》
《千萬別抬頭》
《王者理查》
《犬山記》
《倒數時刻》 ​​​

最佳配樂
《千萬別抬頭》
《犬山記》
《魔法滿屋》
《平行母親》
《沙丘》 ​​​

最佳原創歌曲
《魔法滿屋》——《Dos Origuitas》
《007：生死交戰》——《No Time to Die》
《王者理查》——《Be Alive》
《貝爾法斯特》——《Down To Joy》
《四個好日子》——《Somehow You Do》

最佳原創劇本
《貝爾法斯特》
《千萬別抬頭》
《王者理查》 ​​​
《甘草比薩》
《世界上最爛的人》

最佳改編劇本
《樂動心旋律》
《犬山記》
《沙丘》
《失去的女兒》
《在車上》 ​​​

最佳動畫長片
《魔法滿屋》
《路卡的夏天》
《漂浪人生》
《米家大戰機器人》
《尋龍使者：拉雅》 ​​​

最佳攝影
《沙丘》 ​​​
《夜路》
《犬山記》
《馬克白》
《西城故事》

最佳服裝設計
珍妮·畢凡《庫伊拉》
馬西莫·康蒂尼·帕里尼、賈桂琳·杜倫《情聖西哈諾》
賈桂琳·魏斯特 、勞勃·摩根《沙丘》
路易斯·塞奎拉《夜路》
保羅·塔茲韋爾《西城故事》
奧斯卡
頒獎典禮
小金人
電影
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娛樂

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更新時間 : 2022-03-28 10:43 GMT+08:00

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