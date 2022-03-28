美國國家民主基金會來台 新會長首訪亞洲直奔台灣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）會長威爾森（Damon Wilson）率團於27日至30日訪問台灣，在台灣期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院院長蘇貞昌、立法院院長游錫堃及接受外交部部長吳釗燮款宴等，並將與台灣公民社會夥伴互動。

外交部指出，NED與我國政府互動密切，長期關注我國民主進展。在NED的積極鼓勵下，我國於2003年成立臺灣民主基金會，雙方進行多項合作計畫，在印太地區合作推廣民主人權。此行是威爾森會長自上（110）年7月上任後，首度出訪亞洲，並將台灣列為首站，顯示對台灣的重視。

外交部表示，威爾森會長訪台期間將舉辦記者會，宣布NED將與臺灣民主基金會等台灣公民社會團體合作，於本年10月24日至27日在台北舉辦「世界民主運動」（World Movement for Democracy）全球大會。

外交部強調，這是大會首次在台灣舉行，不僅彰顯台灣的民主成就廣獲國際社會肯定，也是落實我方響應美國「民主峰會」（Summit for Democracy）所提承諾項目之一，對此，外交部表示誠摯歡迎。