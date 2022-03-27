美國挺台反共參議員籲白宮：國家預算應用於對抗中國威脅

美國共和黨聯邦參議員馬可盧比奧（Marco Rubio）及民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）。（圖/路透社） 美國共和黨聯邦參議員馬可盧比奧（Marco Rubio）及民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國共和黨聯邦參議員馬可盧比奧（Marco Rubio）及民主黨參議員雷希（Patrick Leahy）25日發布新聞稿，表示兩人寫信向拜登說明國防預算優先順序，並呼籲政府將國家預算用於對抗中共對美國及其盟友的安全利益威脅。

根據美國共和黨參議員盧比奧的新聞稿，他與民主黨參議員雷希共同致信總統拜登（Joe Biden），敦促他將2023年的財政預算用於美國國防部、國務院和美國國際開發署 (USAID)，並呼籲拜登政府優先安排國防資源與分配，以有效應對中共不斷擴大的全球影響力。

參議員呼籲美國正視2023年的財政預算分配中，國防預算的優先順序。信中指出，雖然美國的國防預算仍然是世界上最大的，但就在本月，中國政府宣布將國防開支增加 7.1%。而目前為止中國是僅次於美國的最大國防支出國。

信中也提到，許多北約（NATO）國家正在增加國防開支，也體悟了「能源安全就是國家安全」，他們現在還肩負著保護數百萬烏克蘭難民的艱鉅任務，雖然美國必須與北約盟國和其他歐洲夥伴合作，持續支持烏克蘭人民，但我們不能讓普丁入侵烏克蘭來分散我們對印太地區安全的注意力。

參議員盼拜登正視政府內部聲音，信中指出，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾多次強調，中國是「步步進逼的威脅」（pacing threat），且美國印太司令部(INDOPACOM)司令約翰·阿奎利諾（John C. Aquilino）上將也說，過去20年裡我們都目睹了中國自二戰以來最大規模的軍事集結。

信中強調，中共的威脅在國際間並不是一個新發展，但我們卻總是太過緩慢且無法認真對待，因此我們必須將更多的注意力和資源投入到美國印太司令部。美國的國防、外交和援助預算分配，必須反映印太地區是美國「優先戰區」的這一事實。

參議員也說，美國必須加強台灣、澳洲、日本、韓國和菲律賓盟友的能力，並深化美國與印度、印尼等其他夥伴的關係。預算也應反映在美國對受中共迫害的藏人、維吾爾人和其他少數民族社區的支持。

信件全文如下。