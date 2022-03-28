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〈財經主筆室〉「櫻花季」解封日股飆漲　搶疫後復甦財

3月21日，日本正式解除18個地區實施的「防止蔓延等重點措施」。

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2022/03/28 11:28
圖為3/24日本上野公園的櫻花 (美聯社) 

圖為3/24日本上野公園的櫻花 (美聯社) 

日股3月中旬以來飆漲3186點，漲幅逾12.7%，成為全球與亞股一大「嬌點」。日本新首相岸田文雄「勇敢」地在賞櫻季前宣示全境解封，包括東京及大阪等18個地區的商業活動重新活躍起來，日圓大貶創下五年來的新低，日本已經準備好迎接解封後新經濟的復甦與挑戰，政府與台灣投資人其實也該開始想想解封後經濟的變化與因應。

3月21日，日本正式解除18個地區實施的「防止蔓延等重點措施」。當日，日本新增確診2萬7701例，其中，東京都新增確診3855例，是兩個月以來首次回落至4000例以下。相較於2月初日增突破10萬的確診病例數，如今日本的疫情已經大幅度放緩。雖然還是有新變種病毒倍數傳染的威脅擴大，但顯然對日本政府來說，恢復經濟才是當前的首要選項。

據日本內閣府公佈數據顯示，日本2021年修正後的實際GDP為增長1.6%，較此前公佈的1.7%略低，是三年來首次恢復增長。但是相較於其他國家仍顯落後，美國去年GDP成長5.7%、連德國也有2.8%，就連我國主計處去年公布全年 GDP 估達 6.45%，尤其是在今年全球升息、通膨風起，全球都怕停滯性通膨再起，亦顯示日本經濟急需「振起直追」，官方政策對支持經濟的態度相當明確。

股匯市通常都是一國經濟的櫥窗，不過難得的是過去二周日本股匯市呈現罕見的脫勾現象，日圓兌美元上周五創下6年以來低點，觸及122.4日圓兌1美元，外銀估計未來一段時間日圓主要在120-125區間震盪，更不排除日圓在短期貶破125的可能性。

而外資連續第8週減碼日股，今年迄今(1月2日-3月19日)外資賣超日股累計金額擴大至2兆8,581億日圓。

不過令人意外的是日股表現並未受外資大賣影響，日經225指數卻從3月10日一根近千點的急飆走勢帶動後，一路上攻至25日收在2萬8149.84點，較起漲前3月9日的2萬4962.98點，大漲了3186點之多，漲幅將近12.77%。

近來市場熱議「股神」巴菲特（Warren Buffett）的控股公司「波克夏海瑟威」2020年就已買入伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事等日本5大商社至少5%的股份，如今股價翻漲逾一倍。當時波克夏就已解釋是考量「疫後世界局勢對經濟復甦的預期」，再度向投資人印證巴菲特擅長的「別人恐懼我貪婪」理論再度成功。

其實，投資也沒那麼神話，機構法人關注的應該還是疫後時代，日本要推出的刺激經濟具體「政策牛肉」，除了解封大政策外，投資人該關注的是岸田文雄近日也拿出了一份創紀錄的年度預算。

日本政府日前公布將自今年4月開始的新一年預算草案，財政支出約為107.6兆日元（折合新台幣約25.68兆元），是日本政府自第二次世界大戰後最大規模的年度預算，主要聚焦於後疫情時代的經濟復甦，尤其是養老金跟醫療等社會福利方面的開支約佔整體預算的三分之一，達到創紀錄的36.27兆日元（換算新台幣約8.6兆元左右）日本財政支出缺口的大部分將以新發行36.9兆日元國債來籌措，擴大支出同樣也會讓日本國內面臨財政惡化的挑戰。

日本政府接下來要怎麼做？才能實現去年底訂定今年GDP成長 3.2%目標，以及避免財政惡化。目前看到了防疫解封、日圓大貶值以拉大出口，還有新政府推動的工人加薪3%目標，力促豐田、日立和東芝在內的公司提高工資，不過成效都尚待檢視。繼安倍三箭後，市場關注「岸田新資本主義」能否進一步提振日股與日本經濟？台灣身為亞洲鄰近市場，雖然受疫情衝擊相對輕微，但包括匯率、資金、供應錬的連動效果亦不小，尤其是對解封後商機的掌握，許多配套政策也該預作準備。
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