2022年全球幸福報告出爐！世界最快樂國家蟬聯5年 東亞第1由台灣拿下

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）全球快樂指數顯示，世界最快樂國家集中在北歐地區，其中芬蘭連續第五度拿下冠軍，而台灣則位居第26名，成為東亞第一快樂國家。

根據聯合國《2022年全球幸福報告》（World Happiness Report），針對全球149個國家進行民調，芬蘭連續第五年成為世界上最快樂的國家，而其鄰國丹麥、挪威、瑞典和冰島等，各方面幸福指數都非常高，包含健康的預期壽命、人均國內生產總值、困難時期的社會支持、低腐敗程度和高社會信任度。

而在北歐國家之後，是瑞士、荷蘭和盧森堡，分別排在第4至第6名，以色列排在第9名，紐西蘭第10名，而後是澳洲第12名、加拿大第15名、美國第16名，和英國第17名。

東亞部分，台灣排名第26，勝過日本第54名，也贏過其他亞洲3小龍，包含新加坡第27名、韓國第59名、香港第81名，以及4小虎，如菲律賓第60名、泰國第61名、馬來西亞第70名，及印尼第87名。

雖然這份調查的數據是來自俄烏戰爭之前，不過在 2022年的報告中，烏克蘭和俄羅斯在世界幸福指數排名中都已在後段班，烏克蘭排名第98名，俄羅斯排名第80名。此外，阿富汗歷經政權更迭，在報告中的排名則掉至第146名，已是吊車尾。