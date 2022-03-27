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桃園大潭電廠52人確診！新竹縣23處足跡曝光　曾去大遠百、新豐市場、田季發爺等處

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/27 17:01
桃園大潭電廠爆發52人群聚。(圖片取自https://www.flickr.com/photos/presidentialoffice/5...

桃園大潭電廠爆發52人群聚。(圖片取自https://www.flickr.com/photos/presidentialoffice/5...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台灣今本土個案新增83例，其中有52例是桃園大潭電廠群聚，分別為5位本國籍、47位泰國籍移工，由於確診者多數居住在新竹縣，地方衛生局已協調分送醫院或集中檢疫所，同步進行疫調、公布足跡，並於新豐、竹北設置社區篩檢站。

延伸閱讀：【3/27台灣本土+83　境外+120】桃園大潭電廠52人群聚　台東、高雄、樹林科技廠增多人染疫

新竹縣政府衛生局說明，26日晚間7點接獲中華工程公司的通報，該公司派駐在大潭電廠施工的數名泰國籍移工出現感冒症狀，該公司昨下午緊急針對新豐鄉的宿舍56名移工做居家抗原快篩，篩檢結果有44名陽性，12名陰性。

衛生局獲報後隨即在30分鐘內協調大安醫院醫護人員於進駐宿舍PCR採檢，共採檢68位宿舍員工，篩檢結果為50名陽性(泰國籍47人、本國籍3人)，CT值落在11.4至29.6之間，並擴大匡列採檢，增加本國籍2名為非住宿員工(CT值11)及其同住女友(CT值18)，共52名陽性，含5位是本國籍，47位為泰國籍移工，目前感染來源疫調釐清中。

目前衛生局持續擴大匡列採檢中，而環保局已針對宿舍區域和周遭環境消毒。

衛生局局長殷東成指出，初步了解這些泰國籍移工平時施作「大潭電廠7、8號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程」相關工作，白天在大潭電廠工區施工，下班就回新豐鄉宿舍，每日搭乘交通車往返新豐鄉與桃園市觀音區。

衛生局也公布確診者最新疫調結果，3月20日至26日期間的足跡主要位於竹北市、新豐鄉的商店、超商、藥局等處，請曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287。

桃園大潭電廠52人確診！新竹縣23處足跡曝光　曾去大遠百、新豐市場、田季發爺等處桃園大潭電廠52人確診！新竹縣23處足跡曝光　曾去大遠百、新豐市場、田季發爺等處

另外，為有效防堵疫情，縣府也將在今27日安排在新豐鄉重興社區活動中心與紅毛港池和宮池府王爺廟、竹北市台大生醫外設置社區篩檢站，28日再安排紅毛港池和宮池府王爺廟社區篩檢站，提供與確診者足跡重疊民眾免費篩檢。

桃園大潭電廠52人確診！新竹縣23處足跡曝光　曾去大遠百、新豐市場、田季發爺等處
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桃園
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