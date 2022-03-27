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香港優勢不再！嚴格防疫規定成最後一根稻草 近半外國企業計畫出走

對一些人來說，在目睹多年來北京掌控香港政策之後，嚴格的防疫旅行限制已成為壓倒駱駝的最後一根稻草。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/03/27 16:40
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）香港曾為國際金融重鎮，然而2019年反送中運動使得北京對香港的控制加重，日前嚴格防疫規定也成為最後一根稻草，使得近一半在香港的歐洲企業考慮於明年搬離香港。

根據CNN，一份最新的歐洲商會報告稱，有近半在香港的歐洲企業考慮於明年搬離香港，分開來看，則有25%表示將在未來12個月內全部遷出香港，而24%計劃至少部分遷出，只有17%的公司表示他們在未來一年內沒有任何搬遷計劃。

歐洲商會指出，香港的最大優勢在於與全球的連通性，以及與中國市場的接近性，在近期可謂完全喪失了，現在香港的「清零」防疫戰略給企業和居民正帶來嚴重的影響。

香港的隔離政策更是在國際間「惡名昭彰」，在一次新政策中，港府甚至要求多數入境旅客在酒店房間內自費隔離三週。

儘管最近香港將取消對九個國家的飛行禁令，並放寬檢疫要求、防疫隔離縮減至 7 天，卻仍已經讓許多國際企業外流。

不只是歐洲商會，美國商會今年1月份也發布了一份類似的報告，該報告發現44%的外籍人士和企業可能會離開這座城市，主因也是因為新冠肺炎的限制政策過嚴。

該報告也稱，儘管香港仍擁有許多商機，但一系列問題，像是嚴格的旅行限制，和惡化的美中關係，讓人備感壓力。

CNN指出，對一些人來說，在目睹多年來北京掌控香港政策之後，嚴格的防疫旅行限制已成為壓倒駱駝的最後一根稻草。即使沒有新冠肺炎危機，單是北京對這個半自治領土的監管日益加強，獵人頭公司也難以將人才帶到香港。
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