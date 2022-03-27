【考古學新挑戰】最古老的木乃伊碰上地球最乾燥的地區　考古學家如何扭轉情勢對抗氣候變遷？

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）對於考古學家來說，氣候變遷正成為挖掘過去歷史的障礙，現在進行文物挖掘時，經費拮据的考古學家被迫做出抉擇，究竟是要盡可能地先挖出能救援的文物，還是要專注在研究、保護那些已經出土的文物上。

位在智利北部、秘魯南部交界的辛克羅文化（Chinchorro）存在的時間介於西元前7000年至西元前1500年之間，是一處靠著乾旱地區有限的淡水而興起的漁業聚落，以木乃伊的喪葬習俗而聞名，這裡的居民會將過世的親人剝皮、摘除器官之後，包裹在由蘆葦、海獅皮、陶土、羊駝毛和人類毛髮構成的混合體後，埋在附近的沙漠裡，他們相信如此可讓逝去的親人獲得永生。

辛克羅文化所在的阿他加馬沙漠（Atacama）是全世界最乾燥的地方之一，單調且乾燥的氣候讓這些木乃伊長眠在黃沙中，這些木乃伊更是世界上最早有紀錄的其中一批，也因此被列入聯合國教科文組織（UNESCO）的文化遺產名單中。

長期在當地進行考古活動的考古學家Jannina Campos指出，氣候變遷讓當地的風勢變強，原本覆蓋在木乃伊上的沙土被吹走，造成木乃伊裸露在外、失去保護，由於當地博物館已經不堪負荷，考古學家只得先在被風「揭開」的墓穴立一支旗幟再派人把木乃伊埋回去。

此外，即使已經被博物館保護起來，木乃伊也不是完全安全。由於木乃伊下葬時被許多不同的材質包覆，博物館很難找到完美的儲藏環境，加上因為氣候變遷讓當地濕度上升，木乃伊的結構變得脆弱且極為容易腐壞，在博物館的倉庫中，可以看到許多骨頭脆化而碎裂，還有發霉、被昆蟲啃咬的木乃伊。

幸運的是，在被登記為文化遺產後，今年當地已經開始建設一間恆溫、可以抵禦氣候變化的新博物館，預計將耗資1900萬美元，希望可以將這些文物好好保存起來，以供未來的研究。