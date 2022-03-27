【3/27台灣本土+83　境外+120】桃園大潭電廠52人群聚　台東、高雄、樹林科技廠增多人染疫

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增203例COVID-19確定病例，分別為83例本土個案及120例境外移入(88例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為69例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，包含桃園大潭電廠群聚案相關52例、基隆警察與小吃店群聚19例、台東卑南家庭群聚4例、新北三重女業務案4例、新北樹林科技廠群聚2例、高雄某化工廠群聚2例。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為61例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(64例)、印尼及美國(各5例)、香港(4例)、韓國(3例)、澳大利亞(2例)、新加坡、加拿大、泰國、德國、模里西斯、法國、印度、阿拉伯聯合大公國、瑞士、菲律賓及厄瓜多(各1例)移入，另26例調查中。入境日介於今(2022)年3月7日至3月26日。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,886,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,863,204例排除)，其中22,769例確診，分別為7,061例境外移入，15,654例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。