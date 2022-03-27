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台灣本土疫情連環爆　基隆員警、新北樹林科技廠、台東等處今再傳多人確診

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/27 12:13
本土疫情擴散，基隆警察群聚擴大外，新北樹林科技廠和台東縣也傳出數名確診，指揮中心指揮官陳時中將於下午記者會上說明。

本土疫情擴散，基隆警察群聚擴大外，新北樹林科技廠和台東縣也傳出數名確診，指揮中心指揮官陳時中將於下午記者會上說明。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）基隆警察COVID-19群聚擴大，截至昨晚共有4警確診（各分局均有1人），另有39名員警居家隔離，今（27）日又有4名員警確診；此外，新北樹林科技廠和台東縣也傳出數名確診，指揮中心指揮官陳時中將於下午記者會上說明。

基隆警察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情擴大，截至26日下午再增5人確診，染疫個案都曾到「銀河小吃店」用餐，累計8人染疫。

結果到了深夜時分指揮中心再次發布新聞稿表示，基隆再增2名男性確診，年齡介於40多歲至50多歲，Ct值分別為21、27.2，均無症狀，與基隆染疫員警（案22638）職場相關且具共同活動史，過去都曾接種2劑疫苗及追加劑，相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

今上午又再傳出新增4名員警確診，基隆市警察局副局長李青泉上午接受媒體聯訪證實，截至今共有8名員警染疫，分別為第一、第二、第四分局各1名，第三分局2名，刑事警察大隊3名。

另外，新北市樹林科技廠群聚今也再增1人，為移工的女友確診；台東縣繼昨天深夜新增1例後，經緊急匡列密切接觸11人並徹夜採檢，清晨又再檢出3人陽性，CT值介於20.1至27.7，關於今日最新疫情情況，指揮官陳時中將親自主持下午記者會說明。

更新時間 : 2022-03-27 13:25 GMT+08:00

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