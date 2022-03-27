中國東方航空MU5735從高空「筆直墜落」　官方證實132人全部罹難

中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，中國搜救當局昨晚（26日）宣布，機上123名乘客和9名機組人員全部罹難。（圖/美聯社） 中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，中國搜救當局昨晚（26日）宣布，機上123名乘客和9名機組人員全部罹難。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）中國東方航空MU5735航班21日墜毀廣西，中國搜救當局昨晚（26日）宣布，機上123名乘客和9名機組人員全部罹難。

據央視報導，東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部於26日晚間舉行新聞發布會做出以下最新宣布。

現場副總指揮、民航局副局長胡振江表示，國家應急處置指揮部組織消防救援、解放軍指戰員、武警官兵、公安、衛生檢疫、交通、自然資源等多部門連續6天在事故發生區域開展「拉網式」排查，並組織專家比對分析各類監控、記錄設備中的視訊影像內容，綜合分析空管雷達、ADS-B（廣播式自動監視系統）等設施設備記錄的關鍵數據，特別是對墜機現場殘骸分布的勘查判斷和分析，可以確定「搜尋現場已無機上人員生命跡象」，也就是說「機上123名乘客和9名機組人員已全部遇難」。

發布會現場，全體起立為機上遇難人員默哀。

據外電報導，透過DNA鑑定法醫和刑事調查專家已確定120名遇難者身分，包含114名乘客和6名機組人員的身份。

東航MU5735班機（機型為波音737-800NG，機齡僅6.8年）於3月21日下午1時15分從昆明長水機場起飛，預計3時05分抵達廣州白雲機場，但該班機於下午2時20分左右失聯。

根據飛行數據顯示，MU5735從昆明機場起飛後，一直維持著約8869公尺高度飛行。下午2時19分，飛機突然以每小時845公里的速度驟降，2時21分也就是僅約2分鐘時間，雷達上即失去這架客機的蹤影。

據官員透露，一名空中交通管制員發現該飛機高度急速下降後，多次嘗試聯繫機師，但沒有得到任何回覆。

另外，根據目擊民眾說法和一段由梧州市北辰礦業有限公司拍攝的影片顯示，MU5735是墜落時是機頭朝下、垂直墜向山林，全部過程不超過5秒，也因此遭外界質疑事故可能人為。