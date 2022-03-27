俄侵烏戰略失敗　拜登怒斥不能讓「劊子手」普丁繼續掌權

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄羅斯揮軍入侵烏克蘭已逾一個月，美國總統拜登26日嚴厲抨擊俄國總統普丁是「劊子手」，還說不能讓他「繼續掌權」。對此，克里姆林宮質疑拜登的言論似乎是受惱怒、疲憊和健忘所驅使，也強調俄羅斯總統是由俄羅斯人選舉產生，不是由拜登決定。

中央社、法新社報導，美國總統拜登（Joe Biden）在波蘭首都華沙（Warsaw）皇家城堡（Royal Castle）發表演說，形容俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭是一場「戰略失敗」，並稱不能讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）繼續掌權。

拜登也明白警告俄羅斯，切勿入侵北大西洋公約組織（NATO）「一吋」領土， 重申集體捍衛北約盟國的「神聖義務」。

拜登也向俄羅斯尋常老百姓喊話表示，俄羅斯人民「不是我們的敵人」，並敦促他們把西方陣營祭出的嚴厲經濟制裁，歸咎於俄國總統蒲亭。

拜登把烏克蘭對抗俄羅斯入侵，與對抗蘇聯的「自由戰爭」相提並論，全世界必須準備好「長期抗戰」。拜登向聽眾當中以及其他烏克蘭人保證，「我們與你們站在一起」。

在演說結尾，拜登表示，「我們將會擁有一個迥然不同未來，植根於民主和原則、希望與光明的更美好未來」。拜登又說：「看在老天爺的份上，不能讓這個人（普丁）繼續掌權。」

路透社報導，拜登針對普丁發表前所未見評論後，白宮官員迅速澄清指出，拜登並非尋求俄羅斯政權更迭。白宮官員表示：「拜登總統的意思是，不能讓普丁對他的鄰邦或那個區域行使權力。他不是討論普丁在俄羅斯的權力，或是政權更迭。」

但克里姆林宮也馬上表達不滿，並駁斥表示，是由俄羅斯人選擇他們自己的總統。詢及拜登的發言時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「那不是由拜登決定，俄羅斯總統是由俄羅斯人選舉產生。」

培斯科夫未針對白宮的後續澄清立即做出回應。自從3月底俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以來，拜登一直升高對普丁的尖銳抨擊，克里姆林宮則以質疑拜登的心智狀態回應。

在拜登指責普丁是「戰犯」和「殺人獨裁者」後，克里姆林宮上週指控拜登對蒲亭發動「人身攻擊」，並質疑拜登的言論似乎是受惱怒、疲憊和健忘所驅使。