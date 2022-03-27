前美國在台協會處長司徒文：台灣值得全球外交承認 美應更務實支持台灣

台灣安保協會等團體主辦「看看烏克蘭 想想台灣－ 2022國際地緣政治與台灣安全」論壇，26日在台北登 場，下午邀請前美國在台協會處長司徒文... 台灣安保協會等團體主辦「看看烏克蘭 想想台灣－ 2022國際地緣政治與台灣安全」論壇，26日在台北登 場，下午邀請前美國在台協會處長司徒文（William A. Stanton）出席，暢談「烏俄之戰：『台美建交』之展 望」。 中央社記者謝佳璋攝 111年3月26日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國在台協會（AIT）前處長司徒文周六（26日）受邀於台灣安保協會主辦的論壇上演說，他點出原因，說明為何台灣值得全世界的外交承認。

台灣安保協會周六主辦「看看烏克蘭 想想台灣 2022國際地緣政治與台灣安全」座談會，司徒文演說中表示，我們身處的世界並不是一個公平的世界，若按「正義與良善必勝、強權無法成為公理的世界」的普世價值，美國是該給台灣這個自由、平等與民主的國家正式外交承認，但悲哀的是，我們並不身處在這樣的世界。

不過司徒文也說明，美國雖未給台灣外交承認，但以他逾三十年外交官經驗的視角來觀察，美台間的交流已等同重要邦交國關係，只差駐館及人員名稱沒有到位而已。他認為，現階段美國對台灣務實的支持手段，是首要之務。

司徒文重申，台灣值得全世界的外交承認，他細數台灣的民主及經濟成就：從1996年起開始全民直選總統；在自由之家的政治自由度排名第7；在傳統基金會的調查中經濟自由度排名第6；GDP排名全球第22名；富比世經商環境排名全球第12名。單就大小而言，台灣在世界上是個「中等強國」。

談到美國前國務卿龐佩奧月初訪台時拋出「美國應外交承認台灣」論述引起各界熱議，司徒文讚龐佩奧是對台灣友善的美國官員之一，國務卿任內也勇於做對的事，期間台美關係發展突破許多限制，不過話鋒一轉，他好奇龐佩奧3月初來台時在臉書貼文直指美應外交承認台灣等言論，是否有先讓台灣政府知悉，他提醒，任何影響兩岸關係的公開發言轉變，都必須先與台灣協調過，畢竟在對台議題採取更進取的立場不難，但中國任何對政策轉變的激烈反應，都是台灣在承擔。

談到拜登的對台政策，司徒文期望能更明確務實地提升對台關係及協助提高台灣防衛能力。司徒文呼籲，應以更多務實的雙邊措施協助台灣，包括自由貿易協定（FTA）、取消對台灣飛彈射程的限縮等。