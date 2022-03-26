俄使館漫畫諷歐盟舔美 馬克宏怒斥無法接受

俄國駐法大使館24日低級諷刺漫畫，譏歐盟跪舔美國。(圖／翻攝自推特 台灣英文新聞合成） 俄國駐法大使館24日低級諷刺漫畫，譏歐盟跪舔美國。(圖／翻攝自推特 台灣英文新聞合成）

(台灣英文新聞／國際組 綜合報導）媒體報導，法國總統馬克宏與俄國總統普丁通話商討化解俄烏戰爭之際，俄國駐法大使館竟以低級插畫，諷刺歐盟跪舔美國，大秀下限。法國怒召大使抗議，馬克宏痛斥「讓人無法接受」。

俄烏戰爭加劇東西方陣營分歧，西方國家頻頻制裁盼俄國收手，克里姆林宮一意孤行更怒斥西方抹殺該國。儘管馬克宏與普丁多次通話，意圖解決紛爭，顯然俄方並不領情。

俄國駐法國大使館24日貼出兩篇兩幅諷刺漫畫，一張圖為歐盟成員國跪成一排，齊舔美國山姆大叔（Uncle Sam）的臀部，譏諷之意不言而喻。

(圖／翻攝自推特）

另一張圖則描繪美國與歐盟以醫生之姿，向床上千穿百孔的歐洲注射「恐俄症」(Russophobia)、「新納粹主義」(Neo-Nazism)、「制裁」(sanctions)，而先前更以「武肺」(Covid)、「北約」(NATO）以及「取消文化」(Cancel Culture）控制歐洲。

(圖／翻攝自推特）

對此，法國外交部火速召見俄羅斯大使抗議，馬克宏（Emmanuel Macron）更直言此舉令人無法接受，強調「希望不會再看到這種事，也要求勿讓此類事情出現」。

俄烏戰爭時至今日已滿1月，烏國死守馬立波，俄國未曾拿下任何主要城市。然而，俄方依然不認陷入苦戰，僅稱「階段軍事任務達成」，將專注解放烏東地區，放話要在5月9日收穫勝利。此外，俄國更反咬美國在烏克蘭地區進行生化實驗，被華盛頓斥為為將來使用生化武器作鋪墊。俄方種種囂張行逕，都顯示克林姆林的瘋狂與失控。