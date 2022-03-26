要禮券動作快！成人接種第1、2劑新冠疫苗3/31前領200 65歲以上4/10前領500

中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，有獎催打疫苗政策，到3月底為止，65歲以上有獎接種4月10日截止。（圖／中央社） 中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，有獎催打疫苗政策，到3月底為止，65歲以上有獎接種4月10日截止。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，地方政府提供200元(含)以下衛教品，鼓勵18歲以上民眾接種第1、2劑COVID-19疫苗之措施，將至今(2022)年3月31日止，呼籲民眾把握機會，踴躍儘速前往接種，以獲得保護力。

指揮中心強調，近期Omicron新型變異株威脅持續，且國內尚有本土疫情發生，疫苗接種是避免COVID-19感染及降低因感染造成之重症、住院或死亡風險最有效的方法，籲請尚未接種第1、2劑COVID-19疫苗民眾，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種，保護自身及親友健康。

指揮中心說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約83.4%，第2劑約78.2%，尚未接種第1、2劑民眾，請至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所、或隨到隨打接種站，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種，尤其COVID-19感染後容易產生嚴重併發症之高風險族群，應於身體狀況較穩定時儘速完成接種。

另外針對65歲以上長者(含55歲至64歲原住民)尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑者，目前加碼提供500元(含)以下衛教品至4月10日，請長者儘速踴躍前往接種。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。

指揮中心指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」(https://reurl.cc/7eW0AQ)，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。