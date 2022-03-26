塔爾火山恐連續噴發 菲律賓當局疏散數千居民

菲律賓八打雁省（Batangas）的塔爾火山（Taal Volcano），於今（26）日上午7時22分噴發，火山雲直衝天際。圖／美聯社） 菲律賓八打雁省（Batangas）的塔爾火山（Taal Volcano），於今（26）日上午7時22分噴發，火山雲直衝天際。圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）菲律賓首都馬尼拉以南的塔爾火山今（26）日上午七時許「短暫」噴發，專家推測恐有連續噴發之兆，目前已有逾千名當地居民撤離。

《美聯社》報導，菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）發布聲明表示，位於八打雁省（Batangas）塔爾湖（Taal Lake）中央的塔爾火山（Taal Volcano），於今日上午7時22分噴發，火山雲直衝天際逾1500公尺，並伴隨火山地震。

儘管是「短暫」噴發，火山暨地震研究所警告恐進後續，不僅可能導致火山碎屑流，火山氣體、火山灰和碎屑快速移動，危險異常，甚至可能引發海嘯。

據當局救災部門表示，火山口方圓7公里內的危險區域，有5座村莊逾1200位居民，已被疏散至安全地帶，暫居緊急避難所。據官方數據，約有1萬2千餘人居於該地。

海拔311公尺的塔尔火山為世界上最小的火山之一，依然保持活躍，火山暨地震研究所已將警報自2級提升到3級，即可能有後續噴發可能，並強烈建議周圍易受波及社區的居民撤離。最高的五級警報則意味火山噴發已危及社區及性命。

火山暨地震研究所的Renato Solidum向《美聯社》表示，塔爾火山是否突然躁動或最終平息，尚待觀察。若兩週密切監測下，沒有升級或見緩和趨勢，則會考慮下修警報等級。

為預防火山再次噴發，當局禁止所有相關活動，並要求附近社區為火山灰落下做好準備。飛機也被警告應遠離火山區域，以免突發事故釀成大禍。

塔爾火山曾於2020年1月大噴發，造成數十萬人流離失所，連約65公里外的馬尼拉也被火山灰波及，機場被迫關閉。