〈時評〉「今日俄羅斯，明日中國」？美歐劍指北京

美國在烏克蘭戰役漸變成勝局。俄羅斯普丁已經是淪爲「戰犯」的局勢下,乘勝追擊,目標轉向中國。不過,「戰爭」轉換成另一種模式,「制裁」也一樣變裝成不同的手段。

這次對中的「戰場管理人」改成美國貿易代表戴琪(Katherine Tai),她公開向媒體宣示,美國已經「坐視太久了」。

戴琪3月25日接受路透社訪問時指出,「美國正準備對中國的貿易政策採取新措施。報導引述熟悉此事的消息人士指出,美國下一步可能會進行新的貿易調查,「最終可能導致對中國徵收關稅,甚至禁運。」這是過去沒有過的口氣,有可能是因為,今年11月國會改選,民主黨有可能失去參眾兩院多數席次。而且在俄羅斯與中共勾結的情況下,拜登政府如果手軟,可能將江山拱手讓人。

現在中國面臨美國和歐洲國家的警告,不要協助俄羅斯侵略烏克蘭。

King & Spalding律師事務所合夥人、也曾是美國高級貿易官員格雷爾(Jamieson Greer)表示,北京對烏克蘭戰爭的反應,加劇了歐洲對中國日益增長的不安,「而西方對俄羅斯的制裁可能為未來針對中國的行動,提供一個範本。」這是大多數人對於未來的想像,也就是說,「今日俄羅斯,明日中國」。

不過,戴琪說,「一刀切」的做法是行不通的,「這是兩個不同的國家,兩個不同的經濟體,兩種不同的情況。把它們混為一談是很危險的」。這表示拜登政府内部對於如何下手,雖然有方向,卻仍然沒有決心。

戴琪說,「我們不會停止敦促中國改革和改變。但我們也不能繼續坐視,等待中方做出決定」。也就是,中共的騙術,可以得逞一時,卻不能持久。戴琪說,「我們必須翻開遊戲規則的一頁」。問題是什麼是「遊戲規則」?如果中共翻臉不認帳,拜登政府有什麼殺手級的手段?如同制裁俄羅斯一樣,讓中國低頭嗎?

事實是,美國貿易代表署在3月初遞交國會的一份報告中說,中方「加倍實施有害的貿易和經濟侵害行為」。北京未兌現美中第一階段貿易協議中的承諾,也就是增加購買2,000億美元美國商品和服務。所以中共已經利用烏克蘭危機在耍賴,美國國會看得很清楚,拜登政府不能不對中國出手。尤其美國對中國的商品貿易逆差在2021年達到3,553億美元,是2018年以來的最高紀錄。

戴琪也承認對中有「挫敗感」,但指出美國在過去一年中與其他國家解決了長期爭端,「這些正是為了日後對付北京帶來更大威脅所做的準備。」這個說法有說服力,但是也是必須接受挑戰。

戴琪說,美國解決了與歐盟以及英國之間長達17年的飛機補貼爭端,也解決了與歐盟、英國和日本之間長達4年的鋼鋁關稅之爭。美國已經在2021年11月恢復了在川普政府開始的與歐盟、日本的三方對話。這是對付中國的充分且必要條件。仍然要看「美國隊長」有何領導力。

美國正在考慮對中國的補貼政策啟動新的301條款(Section 301)調查,而這可能會「導致新一輪的關稅或禁運。」這是致命一擊,可是中共有可能蠻幹到底。有如此次普丁的愚蠢。美國有何對策?

華盛頓智庫戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)的芮恩希(William Reinsch)說,拜登政府還可能根據「1930年關稅法」第337(Section 337 of the Tariff Act of 1930),針對中國違反知識財產權保護的行為展開行動。這是非常必要的處分,一樣要面對一個「流氓無賴」的惡意威脅。美國如果決心不足,還是成不了事。

美國國會也在考慮通過兩黨立法,加強保護商業秘密免受侵犯,同時加快調查和排除程序。這是美國的命脈所在,同樣是需要超級的決心與意志力。

戴琪也表示,美國非常關切中國在新疆地區的強迫勞動,正在制定美國貿易代表署有史以來第一個關於這個問題的貿易策略。現在中共已經完全否認這種指控,戴琪要拿出什麼手段?大家都睜大眼睛看。

俄羅斯已經等著失敗收場,殘局如何收拾?仍然未卜。中國與美歐之戰則是一波未平一波又起,有人建議習近平有機會去領「諾貝爾和平奬」,真的是癡人説夢。這是一場「凖世界大戰」,美國已經出手了,全球的命運正走在新的分水嶺。