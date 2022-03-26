普丁找臺階下？攻不下烏克蘭 俄國稱階段性任務完成

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國一名高階將領25日表示，此一「特別軍事行動」已完成階段性目標，將進入下個階段，以解放烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區為主。在俄烏戰事深陷泥淖難有突破的情況下，外界解讀，普丁是否在尋求退場策略？

綜合美聯社與路透報導，俄軍遭遇頑強抵抗，久攻不下，這使普丁面臨難題，究竟要如何補給前線？是否要對西方源源不絕的軍援下手？要把戰事拉高到何種層級？

自2014年起，烏東即由分離主義份子把持，而在俄國2月24日開戰前，頓巴斯與盧甘斯克（Luhansk）兩區即宣布獨立並獲俄國承認。眼看戰事不利，收束戰線，重新換一套說法，或許是不失面子又能宣稱取得勝利的方式。

當初普丁揮兵南下，堂而皇之地要烏克蘭去軍事化，西方則斥之為推翻澤倫斯基政權的藉口。俄軍遲遲未能拿下任何一座大城市，改走肆意轟炸路線，使440萬烏人流離失所。

首都基輔方面，俄軍地面裝甲部隊困在基輔西北與東部，補給困難，讓烏國得以成功收復部分地區。俄方稱俄國官兵已1,351死、3,825傷，烏克蘭則稱至少15,000名俄國將士喪生。

專家指，目前尚不知普丁的真正意圖為何，恐怕也有可能是欲重整軍備，將烏東做為下一波行動的出發點。