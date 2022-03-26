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中共說謊成性又搶功 吳釗燮：乾脆說月亮屬於中國

台灣民間及政府相關單位，於今年2月下旬在索羅門群島救援了9名巴布亞紐幾內亞水手，卻遭中國官媒公然搶功。

By 台灣英文新聞－編輯
2022/03/26 14:54
外交部長吳釗燮26日再度槓上中國，痛斥北京提及台灣滿口謊言。（圖／外交部 推特）

外交部長吳釗燮26日再度槓上中國，痛斥北京提及台灣滿口謊言。（圖／外交部 推特）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國在國際社會屢屢吃台灣豆腐，不僅以言語打壓又搶功，更指鹿為馬，將救援他國的台灣漁船說成中國籍，中國駐聯合國大使陳旭睜眼說瞎話，強認台灣為中國一省，外交部長吳釗燮今（26）日炮火全開，斥中國「有夠可悲」，只能「跟俄羅斯抱團取暖」。

衛報》先前報導，今年2月下旬，在海上迷航漂流了29天的9名巴布亞紐幾內亞水手，在巴國以東的索羅門群島獲救，然而中國卻公然搶功，矮化台灣。26日中國官媒《環球時報》撰文指出，本次救援是中國政府的功勞。

中國駐索羅門群島大使館人員更向《衛報》表示，一名中國籍「福建省」的漁船船長救援了9名倖存者，並致電給該大使館提供座標等資訊，由該大使館積極聯繫相關單位進行後續處置。

台灣外交部則指出，該救援行動主要來自台灣籍漁船「誼翔8號」及台灣政府的共同努力，台灣國軍搜救協調中心（TRCC）是最初和巴國及索國政府進行協調，且順利完成救援的單位。

外交部發言人向《衛報》怒斥北京公然說謊，宣稱台籍漁船「誼翔8號」為中國漁船，完全無視TRCC的努力，是「明目張膽的謊言」。索羅門群島皇家警察部隊（RSIPF）更是站出來打臉中國，證實並感謝台灣的協助。

被中國列入台獨黑名單的吳釗燮26日對此推文表示，「每次提到台灣，北京老愛撒謊。若哪天宣稱台灣人民對烏克蘭的捐款算是中國的，我也不會意外。有夠可悲！」台灣本月募得逾8億元善款及破200噸物資，捐助烏國難民及其收容國與相關機構。

此外中國聯合國大使陳旭26日在推特喊話，台灣為中國一省，並稱關於「『台灣在全球衛生與大流行病應對的貢獻與作用』此一政治花招，絕非它在國際組織中獲得代表權的理由」。

對此吳釗燮再度出言諷刺，「老是撒謊！乾脆說月亮屬於中國好啦！事實是中國政府從未對台灣有任何管轄權，而我們的未來也不會被中國共產黨所決定。順便一提，我們跟烏克蘭站在一起，而你跟俄羅斯抱團取暖。」
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更新時間 : 2022-03-26 16:07 GMT+08:00

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