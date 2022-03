中共說謊成性又搶功 吳釗燮：乾脆說月亮屬於中國

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)中國在國際社會屢屢吃台灣豆腐,不僅以言語打壓又搶功,更指鹿為馬,將救援他國的台灣漁船說成中國籍,中國駐聯合國大使陳旭睜眼說瞎話,強認台灣為中國一省,外交部長吳釗燮今(26)日炮火全開,斥中國「有夠可悲」,只能「跟俄羅斯抱團取暖」。

《衛報》先前報導,今年2月下旬,在海上迷航漂流了29天的9名巴布亞紐幾內亞水手,在巴國以東的索羅門群島獲救,然而中國卻公然搶功,矮化台灣。26日中國官媒《環球時報》撰文指出,本次救援是中國政府的功勞。

中國駐索羅門群島大使館人員更向《衛報》表示,一名中國籍「福建省」的漁船船長救援了9名倖存者,並致電給該大使館提供座標等資訊,由該大使館積極聯繫相關單位進行後續處置。

台灣外交部則指出,該救援行動主要來自台灣籍漁船「誼翔8號」及台灣政府的共同努力,台灣國軍搜救協調中心(TRCC)是最初和巴國及索國政府進行協調,且順利完成救援的單位。

外交部發言人向《衛報》怒斥北京公然說謊,宣稱台籍漁船「誼翔8號」為中國漁船,完全無視TRCC的努力,是「明目張膽的謊言」。索羅門群島皇家警察部隊(RSIPF)更是站出來打臉中國,證實並感謝台灣的協助。

被中國列入台獨黑名單的吳釗燮26日對此推文表示,「每次提到台灣,北京老愛撒謊。若哪天宣稱台灣人民對烏克蘭的捐款算是中國的,我也不會意外。有夠可悲!」台灣本月募得逾8億元善款及破200噸物資,捐助烏國難民及其收容國與相關機構。

#Beijing lies just about everything when it comes to #Taiwan . I won't be surprised if it says someday that our people's donations to help #Ukraine refugees are #China 's. So pathetic! JW https://t.co/GShYcuA1Bb

此外中國聯合國大使陳旭26日在推特喊話,台灣為中國一省,並稱關於「『台灣在全球衛生與大流行病應對的貢獻與作用』此一政治花招,絕非它在國際組織中獲得代表權的理由」。

對此吳釗燮再度出言諷刺,「老是撒謊!乾脆說月亮屬於中國好啦!事實是中國政府從未對台灣有任何管轄權,而我們的未來也不會被中國共產黨所決定。順便一提,我們跟烏克蘭站在一起,而你跟俄羅斯抱團取暖。」

Lying all the time! You might as well claim the moon. The TRUTH is the #PRC has no jurisdiction over #Taiwan. Our future won't be dictated by the communists in #Beijing. BTW, we #StandWithUkraine & you lie down with #Russia. JW https://t.co/dkmiLUeXo4