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台灣3/26新增本土21例 新北科技廠+10 基隆群聚+5 高雄化工廠+4

今日境外新增82例，無死亡個案。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/26 14:25
台灣今（26）日新增本土21例，境外移入82例。（圖／中央社）

台灣今（26）日新增本土21例，境外移入82例。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增103例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及82例境外移入(35例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至70多歲。其中4人為高雄化工廠群聚案中，案22394的相關接觸者；另有5名為基隆確診個案22595的相關接觸者。此外，新北市樹林區科技廠群聚再增10人，皆為越南籍夜班人員案22556的相關接觸者。

台灣3/26新增本土21例 新北科技廠+10 基隆群聚+5 高雄化工廠+4

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為48例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(10例)、印尼(6例)、菲律賓及馬來西亞(各5例)、義大利、英國及泰國(各3例)、韓國、澳大利亞、法國、瑞典及美國(各2例)、德國、西班牙、吉爾吉斯、香港、瑞士、日本及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另30例調查中。入境日介於今(2022)年1月25日至3月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計22,566例確診，853例死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
本土個案
本土感染
高雄化工廠
新北樹林區科技廠
基隆

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