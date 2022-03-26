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淡水「齊柏林環境學習中心」獲環教場所認證　帶領觀眾從空拍看台灣大地容貌

目前新北市共認證18處場域，其中「齊柏林環境學習中心」為今(111)年最新認證的環教場所，館內收藏了許多齊柏林導演精彩的空拍作品，捕捉了臺灣的山、河、海、城市及人文。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/26 13:16
齊柏林環境學習中心透過影像紀錄，帶領民眾從臺灣的上空俯看大地的容貌及歷史痕跡 (圖/新北市環保局）

齊柏林環境學習中心透過影像紀錄，帶領民眾從臺灣的上空俯看大地的容貌及歷史痕跡 (圖/新北市環保局）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 為鼓勵民眾發現及體驗自然的美好，觸發對於環境永續的價值建立，新北市環保局積極推動環境教育設施場所認證，鼓勵民眾前往遊玩，目前新北市共認證18處場域，其中「齊柏林環境學習中心」為今(111)年最新認證的環教場所，館內收藏了許多齊柏林導演精彩的空拍作品，捕捉了臺灣的山、河、海、城市及人文，透過這些影像紀錄，帶領觀眾從臺灣的上空俯看大地的容貌及歷史痕跡，藉以喚起人們對土地的情感，歡迎民眾前來遊玩。

淡水「齊柏林環境學習中心」獲環教場所認證　帶領觀眾從空拍看台灣大地容貌龍門露營區園區內不僅可進行垂釣外亦可體驗獨木舟，民眾可申請「探訪雙溪河」及「龍門大冒險」等體驗課程 (圖/新北市環保局）

環保局說明，「齊柏林環境學習中心」於淡水區中正路316-1號，館內設計了多元展場及環境教育課程，如適合成人參與的「典藏臺灣」課程，透過照片找尋拍攝地點、觀察臺灣地景變遷歷程，並結合環境議題，探討人與環境互動產生的影響及永續環境的可能性；適合國小高年級的「從空中看臺灣」課程，則運用環境影像搭配遊戲傳達河川污染問題等，希望透過空中的不同視角帶領觀眾看見臺灣土地所面臨的環境問題。中心內的「齊柏林空間」也推出《映河》展，讓觀眾從猶如一面鏡子的河流中，看見人與河流互動的痕跡，映現環境本質的樣貌。

環保局表示，春天是個適合出遊踏青的季節，新北市擁有18處環境教育設施場所，種類多元，包括休閒農場、公園、風景區、遊樂園、博物館、環保設施等，不僅是休憩遊玩的好去處，同時也兼顧環保觀念的傳遞，歡迎民眾前來探訪。

環保局舉例，位於新北市貢寮區雙溪河出海口的南側，含水域的整體空間佔地約72公頃的「龍門露營區」也非常適合大小朋友前來遊玩。該露營區為一座綠意盎然、山海環抱的生態公園，擁有豐富自然資源、特殊的地形及多樣性的動植物，在園區內不僅可進行垂釣，亦可體驗獨木舟，民眾可申請「探訪雙溪河」及「龍門大冒險」等體驗課程。露營區內也依照不同的露營模式提供各種營位，像是木屋營位區、汽車營位區，木板營位區及草皮營位區，數量高達231個，最多可容納1,000餘人。

而環保設施場域，以「淡水水資源回收中心」為例，其早期為淡水區主要的港口，現在則蛻變為下水道系統污水處理廠，並於110年7月取得環境教育設施場所認證，同時也獲選為「綠建築教育示範基地」。場域內安排專人導覽解說，設計許多適合學生參加的主題課程，並設置了廠區模型，以透過多媒體影片宣導，介紹污水處理及循環利用，鼓勵民眾養成水資源節約使用的生活習慣。

環保局表示，鼓勵民眾發現及體驗自然的美好，觸發對於環境永續的價值建立，為推動環境保護工作積極努力的方向之一。想了解更多新北市18處環教場所資訊，請搜尋本局官方網站環境教育專區(https://reurl.cc/Op8V0v)或環保署「環教趴趴GO」網站(https://reurl.cc/k7vN19)，並歡迎民眾前往參觀。

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