萬金杜鵑爆花場景太好拍 會場變身網紅集散地

萬金杜鵑2022年度花聚落展於新北市萬里區「瑪鋉運動公園」盛大展出，每天慕名而來的賞花客絡繹不絕。由於杜鵑花已趨近盛開，近日許多網紅和特意穿著打扮來訪之KOL紛紛現身，「花聚落」盛開之杜鵑與穿梭在花叢間之拍照人物相映，形成一幅春日特有的萬里風情畫。

(圖/新北市政府農業局)

杜鵑花大多為春季盛開之品種，新北市農業局長李玟表示，由於萬里金山花農深耕杜鵑花之種植與改良多年，故此地所生產出之杜鵑花品系與種類特別多樣，目前萬金杜鵑2022花聚落展於萬里瑪鋉運動公園及觀光公園所展出之台交杜鵑、金猩猩杜鵑、西洋杜鵑、平戶杜鵑等大多已趨近盛開，會場堪稱萬紫千紅、色彩多樣，爆花狀態除吸引大批民眾前來賞花外，花藝設計師創造出的主題場景更讓許多網紅特地前來，只為與萬金杜鵑拍下美好的時刻照片，其中多位網紅、KOL照片曝光後，更吸引網友於PO文下留言「明天就去」、「人比花嬌」、「太美了」等熱情互動，讓春天來了、花兒也開了的喜悅，蔓延到網路社群。

農業局也指出，萬金杜鵑2022花聚落展延長至3月27日，只為讓杜鵑開好開滿，民眾能看好看滿。如果要到萬里賞花，除了可自行開車前往會場外，也能搭乘國光客運1815路線公車至萬里橋頭站下車再步行約5分鐘即可到達。而花展最新消息、活動影片、地圖資訊、杜鵑知識、線上互動、好吃好玩等，更多詳細資訊，請上萬金杜鵑品牌官網進行查詢：https://www.wanjinazalea.com.tw/。

另外也特別提醒，雖然賞花屬於戶外空間，市民朋友仍應做好防疫準備，保持社交距離、配戴口罩並隨身攜帶酒精或乾洗手消毒，賞花不忘防疫！