烏克蘭給台灣的啟示 可攜式防空飛彈便宜好用 台海衝突利器

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）烏克蘭以小博大，抵抗俄國進犯已月餘，專家認為，此一戰役或可供台灣與南海國家借鏡。在中國威逼日甚的情況下，倘若大戰爆發，若能善用可攜式武器加以嚇阻，勝負難料。

美國星條旗報（Stars and Stripes）引述專家說法，若中國欲以俄烏模式征伐台灣、奪下南海領土，反艦飛彈是必須，而在軍力難敵的現實下，學學烏克蘭使用標槍（Javelin）反坦克飛彈、刺針（Stinger）防空飛彈，都能有效對敵機與地面部隊造成傷損。

烏克蘭本周傳出成功擊沉了一艘俄羅斯登陸艦，勢必會讓中國有所省思。台灣、菲律賓、越南、馬來西亞都配有岸置、海基反艦系統。台灣有美製魚叉（Harpoon）反艦飛彈，菲律賓則是於近期與印度洽購岸基巡弋飛彈。

標槍與反艦飛彈都是精準導向武器，相對便宜，若能分散各地、大規模部署，可帶來高度嚇阻作用，且陸海空三面戰場都能使用，是重要的作戰武器。

可攜式武器靈活、具高機動性，操作簡易也無需太多訓練，烏克蘭便是靠刺針飛彈擊落了不少俄國戰機。根據經濟學人，美國正準備將新一批更輕便的彈簧刀（Switchblade）械彈系統送往烏克蘭，這種武器彷若迷你無人機，形狀似「法國麵包」，可先發射至敵方確認目標，將資訊傳回，確認後再精準打擊，有效狙殺目標。

延伸閱讀：

俄國無法取得空優是因飛彈太落漆？ 美國：導彈故障率達六成

【十年磨一劍】俄烏大戰一個月 烏克蘭空軍依舊挺立 怎麼辦到的？

【俄烏大戰】威風的空軍都去哪兒了？ 俄國迄未取得制空權 專家搔破頭【影】



基輔士兵操作反坦克武器（圖／美聯社）