服飾精品走秀超吸睛! 新北產學攜手挹千萬　全國首創培育新住民國際時尚人才

為推動2030新住民十年願景，落實樂學、樂業一條龍政策，今(25)日新北市長侯友宜出席「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」啟動儀式，宣布預計4年招收200名學生，對於新住民子女身分提供獎助學金及企業菁英補助，並薦送學生到海外見習，全國首創產官學民合作、公私協力投入逾千萬經費培育時尚「新」秀。活動現場由新北市技術型高中10名學生一起走秀，並展示新世代創作的國際時尚服飾及精品配飾，儼然成為國際時尚的舞台。

市長侯友宜表示，新北市有全國最多、超過11萬新住民，其3.4萬的子女具備雙語言與跨文化優勢，是新北市的新力量。104年首創的新住民二代培力昂揚計畫，讓高中職學生到東南亞企業見習跟實習，拓展國際視野。為使學用合一，今(111)年更串聯黎明技術學院、興采實業、財團法人紡織產業綜合研究所簽署合作備忘錄，推出全國首創培育計畫，培養學生具專業技能、國際就業、產業鏈結、國際視野及國際優勢等五大關鍵能力。

本次計畫連結產業及民間資源，兼顧升學及就業等職涯發展，協助孩子從高中職向上延伸至大學，預計4年招收200名學生。其中，黎明技術學院服飾設計系將提供具新住民子女身分高中職畢業生5萬元獎助學金，前25%優秀學生可申請3萬元企業菁英加碼補助，更可參加新住民二代培力昂揚計畫出國海外見習，4年挹注超過1,000萬，培育國際產學人才。

黎明技術學院林明芳校長表示，此次和新北合作協助新二代學生黃金轉骨，基於新住民子女語言優勢並結合母親文化語彙和新世代設計感，期待學校服飾設計系能培育出創新、實作與就業力的新住民國際時尚產業專業人才，未來成為國際時尚界大人物。興采集團副總張立勳表示，無論高等教育或技職教育都應與產業密切連結，將實務技能需求導入學校課程，成為產業人力資源後盾。

財團法人紡織產業綜合研究所李貴琪所長也說，臺灣時尚紡織發展70餘年，上中下游供應鏈完整，業者積極佈局越南、緬甸、印尼等東南亞國家，目前東協市場蓬勃發展，培育國際專業人才刻不冗緩，樂見新北串聯產學民資源，以學用合一、無縫接軌方式打造國際人才。

泰山高中孔令文校長表示，110學年度新住民子女學生有357位，占全校學生比例達16.7%。新住民子女有語言及文化的優勢，學校將努力媒合各項學習資源，希望孩子順利向上銜接到大專校院，一步步具備洞悉產業趨勢能力及國際移動力。

莊敬高職三年級周雅琳同學表示，受到越南籍媽媽鼓勵，希望能朝時尚流行領域邁進，期待這項計畫讓自己能掌握產業需求，增進就業競爭力。媽媽同樣來自越南的穀保家商二年級葉姿妘同學也說，自己會善用語文優勢，持續進修專業技能，也期待自己可以在時尚界闖出一片天。

教育局長張明文表示，新北大教育計畫透過跨局處、跨領域、跨國際力量，邀集產官學民共同推動各項教育政策。人才培育是未來企業或城市競爭力的關鍵，新北市持續推動各項國際人才培育計畫，整合高中職及大學端，並鏈結產業及民間資源，打造完整的人才供應鏈，期盼暢通新住民子女升學進修的管道及媒合就業需求，達到學用合一、無縫接軌的目標，產官學民共同創造雙贏。