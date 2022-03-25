油價飆漲壓力大！挑對信用卡加油 每公升最高可降2.9元　

近來受地緣政治、疫後需求增加及產油國供給不足等多重因素影響， 國際油價居高不下，俄烏戰爭的開打又進一步加大能源價格波動， 目前國內95無鉛汽油已漲至每公升33元，跟去年3月每公升27 .5元相比，短短一年漲幅達到20%，讓開車族荷包壓力倍增。 台北富邦銀行建議民眾可善用信用卡加油回饋， 比如新推出的台灣大哥大Open Possible聯名卡(簡稱Open Possible聯名卡)可提供最高5.5%加油回饋， 搭配合作通路優惠活動，每公升最多可降2.9元， 可說是新一代加油「省」卡，開車族不容錯過。

從即日起至6/30，持Open Possible聯名卡到全國加油站刷卡，除了信用卡本身最高5 .5%回饋權益外，還可額外享自助加油每公升降1.1元、 人工加油每公升降0.8元優惠。以95無鉛汽油為例， 現行油價為每公升33元，使用Open Possible聯名卡加油最高可獲5.5%回饋， 等於每公升先降1.8元，再搭配自助加油降1.1元優惠， 合計每公升最多可降2.9元，替民眾省下不少開銷。

北富銀表示，市面上信用卡琳琅滿目， 但實際使用則各有特點或限制， 提醒民眾辦卡前要留意以下三點事項，結合日常加油情況多方比較， 才能聰明選對卡，讓加油金穩穩入袋。首先是看「通路」， 有的信用卡限制特定加油站或指定加油日才享回饋， 若是常在各地走透透的業務人員或司機運將， 將容易碰到不適用的情況，建議優先選擇沒有通路限制的信用卡， 才能輕鬆幫荷包補血。

其次是看「額度」，目前加油回饋率在5%以上的信用卡， 回饋金額多限制在200元到500元之間， 若是沒有回饋上限的信用卡，則回饋率換算下來相對會低許多， 民眾可根據自己平常加油頻率和單次費用進行測算， 找出在自己消費區間內最有利的信用卡。

最後則是「適用條件」，有些信用卡加油回饋需刷卡滿額， 有的則要求每月搭配使用其他服務或登錄成功才能享有， 還有的信用卡提供的是紅利點數，如果不注意使用效期及折抵規則， 也有可能讓點數白白浪費。這些條件都容易增加取得和使用回饋的難 度，辦卡前務必了解清楚。

相較於其他加油信用卡，Open Possible聯名卡雖然沒有直接主打加油權益， 但實際提供給卡友的加油回饋卻十分有感，不僅一般加油消費可享5 %回饋，每期帳單回饋上限500元， 若以數位帳戶扣繳卡費還可再加碼0.5%回饋， 每期最高可額外獲得100元回饋金，隨刷隨享零限制， 可說是當前加油回饋最豐厚的信用卡之一。此外，Open Possible聯名卡不限使用通路，無論是中油、台塑、台亞、 全國還是速邁樂，各加油站直營、加盟點及自助加油均適用， 使用便利零限制，成為大受車主歡迎的隱藏版加油利器。想了解更多 優惠詳情可參閱以下網頁說明：

Open Possible聯名卡：https://www.fubon. com/banking/personal/credit_ card/all_card/openpossible/ openpossible.htm

全國加油站富邦卡優惠：https://creditcard. taipeifubon.com.tw/promo/ travel/detail.jsp?code=T0160

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.42~15%。實際 油價以各加油站公告為準。