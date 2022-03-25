本週發行量加權股價指數漲幅約為1.26%　上市股票總市值達54.85兆元

根據臺灣證券交易所統計,111年3月25日發行量加權股價指數收盤為17,676.95點,較上週(111年3月18日)的17,456.52點上漲220.43點,漲幅約為1.26%,台灣50指數收盤為13,834.88點,較上週的13,601.36點上漲233.52點,漲幅約為1.72%,寶島股價指數收盤為20,135.50點,較上週的19,881.00點上漲254.50點,漲幅約為1.28%。

產業別指數方面,漲幅以電子零組件類指數上漲4.52%為最大,跌幅以航運類指數下跌5.75%為最大,未含金融類指數上漲184.18點,漲幅約為1.23%,未含電子類指數上漲101.08點,漲幅約為0.50%,未含金融電子類指數上漲8.02點,漲幅約為0.05%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆3,509.54億元,全體上市股票成交金額為1兆2,868.92億元,股票成交量週轉率為2.58%,各產業上市股票交易情形如下:

成交金額前三名為:

第一名,半導體類3,949.50億元,占全體上市股票交易金額30.69%

第二名,航運類1,754.12億元,占全體上市股票交易金額13.63%

第三名,電子零組件類1,193.98億元,占全體上市股票交易金額9.28%

成交量週轉率前三名產業為:

第一名,化學工業類14.00%

第二名,航運類7.79%

第三名,電機機械類6.64%

累計今年年初開盤迄今共52個交易日,集中市場總成交金額為16兆3,664.48億元,市場日平均成交金額為3,147.39億元,股票成交量週轉率為29.57%,股票日平均成交量週轉率為0.57%。

2022年3月25日全體上市公司市場總值為新台幣54兆8,450.79億元,較上週(2022年3月18日)市值54兆1,632.69億元增加6,818.10億元,增幅約為1.26%。

(以上資料為初步統計資料,成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)