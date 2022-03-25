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北韓時隔5年發射火星-17洲際彈道飛彈 金正恩拍片耍帥

By 台灣英文新聞－編輯
2022/03/25 21:33
北韓領導人金正恩於當局釋出的最新洲際彈道飛彈宣傳片中，以皮衣、墨鏡現身。（圖／Pyongyang Broadcast Service)

北韓領導人金正恩於當局釋出的最新洲際彈道飛彈宣傳片中，以皮衣、墨鏡現身。（圖／Pyongyang Broadcast Service)

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合報導）北韓昨（24）日試射大有來頭，平壤今日揭曉為有史以來最大型洲際彈道飛彈火星-17（Hwasong-17），這是2017年以來平壤首次試射洲際彈道飛彈。官方釋出宣傳片中，更可見金正恩著黑皮衣、墨鏡，由兩位將軍陪同的好萊塢式慢動作鏡頭，為其威風氣派造勢。

中央社報導，平壤當局發布影片中可見，金正恩在兩位將軍陪同下，好萊塢式慢動作鏡頭向前行走，後方更展示來準備發射的星-17（Hwasong-17）大型洲際彈道飛彈，這是平壤當局自2017年以來首次試射洲際彈道飛彈。

影片中更以戲劇性的剪輯營造威勢，兩名將軍和金正恩查看手錶，後金正恩以慢動作摘下墨鏡並點了頭，示意軍人讓巨大的彈道飛彈就定位，並搭配倒數場景，以軍人大喊「發射！」與飛彈的試射按鈕被按下，展現試射場景。

報導指出，南韓首爾世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang）表示，影片的風格顯示平壤當局對自身的軍事能力越來越有信心。鄭相昌向法新社表示：「他們對自身的軍事力量有信心，以至於他們覺得把它拍成電影很自在且樂在其中。」

大型洲際彈道飛彈火星-17於2020年10月首次亮相，並被分析家稱作「怪物飛彈」，然而平攘登局先前試射火星-17前從未成功，因此本次試射立即引發鄰國和美國的怒火。
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更新時間 : 2022-03-25 21:52 GMT+08:00

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