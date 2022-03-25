立陶宛經濟部長：駐台經貿辦事處上半年設立

（台灣英文新聞 ／政治組 綜合報導）台灣在立陶宛設立代表處已數月，日前該國經濟暨創新部長阿爾莫奈特表示，立國已「完全準備好」在台灣設立經貿辦事處，已去函外交部長吳釗燮，待台灣完成相關程序，辦事處便可正式掛牌成立。

阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）接受中央社專訪透露，很高興與台灣的合作即將進入新階段，辦事處開張時程「不僅取決於立陶宛政府」，但今年上半年應該可行。

去年10月台灣「中東歐經貿考察團」造訪立陶宛、斯洛伐克、捷克等三國，阿爾莫奈特表示，當時立台雙方即商定於特定關鍵產業加強合作，包含半導體產業。她欣見台灣再次組團訪問，且成員以半導體和晶片製造專家為主。

她提及，立陶宛對半導體產業、晶片有濃厚興趣不只是因為著眼歐洲即將擴大發展相關供應鏈，更是因為立陶宛工業總產值中，約21%的附加價值就是來自製造業。立陶宛有發達的汽車製造產業，也吸引許多外商投資，他們都需要晶片。

報導指出，立國除了有國際市占超過50%、供應艾司摩爾（ASML）和創浦（Trumpf）等歐美大廠的雷射科技，近年在數位經濟、資訊產業和新創聚落發展等引導趨勢的領域有不錯表現。例如立國的金融科技企業總數為歐洲前三大；首都維爾紐斯（Vilnius）在科技新創產業外國直接投資吸引力指標的排名占全球首位。

阿爾莫奈特指出，立陶宛政府致力打造高效率、開放、鼓勵創新的投資環境，境內經濟活動的數位化程度在全球名列前茅；政府期待將發展金融科技產業的成功經驗擴及半導體和生物科技。

俄烏戰爭也為立國人才市場引進新血，來自白俄羅斯和俄羅斯資通訊人才落地，烏克蘭的部分專業人士也落腳立陶宛。同時，戰爭也讓該國失去重要進出口市場烏克蘭，高科技產業供應鏈因此戰爭以及原物料大國俄羅斯受制裁而面臨挑戰。

先前，北京因台立友好，頻頻出手於跨國經貿體系封殺立國，儘管歐盟已向世界貿易組織（WTO）提訴，但相關程序相當耗時，中國的種種行徑也讓立國企業面臨壓力。

阿爾莫奈特表示，身為官員、決策者，她的責任是為企業塑造有利營運的環境，協助開創新市場和新機會，這也是為什麼立陶宛不僅在台灣，也在日本、南韓、新加坡和其他東南亞國家加強布局，並對與台灣的合作有高度期待。