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【塔利班掌權下的阿富汗】女權倒退嚕！塔利班改變政策 女性受教權遭收回

美國特別代表威斯特（Tom West）在推特上發文，表示對這一決定感到「震驚和深感失望」，因為塔利班背叛了對阿富汗人民和國際社會的公開承諾

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/03/25 18:18
塔利班政權日前宣布六年級以上女學生將無法再受教育。（圖/美聯社）

塔利班政權日前宣布六年級以上女學生將無法再受教育。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）塔利班2021年8月重新掌權後，向國際社會保證將保障女性受教權利，如今官方卻稱，因領導層意見不同，將收回這項屬於女性的權利，引發國際噓聲。

根據外媒，塔利班教育官員才在上週四（17日）表示，塔利班將允許阿富汗各地的女學生，在下週高中開學時重返教室上課，如今塔利班卻決定違背對國際的承諾，選擇不對六年級以上女性開放學校，以安撫領導層裡的強硬派，這將使得塔利班受到國際社會的疏遠。

美聯社指出，塔利班官方也證實了這一項出人意料的決定。過去在塔利班接管阿富汗地區時，外界憂心當地會陷入日益惡化的人道主義危機，當時塔利班為贏得國際社會與捐助者的信任，同意有條件對女性開放學校。

如今這個逆轉卻來得突然，教育部在週三開學時措手不及，導致一些高年級的女學生重返學校，卻被告知要回家，首都喀布爾部分地區和該國其他地方的學校也是如此。

根據美聯社，人道援助組織表示，塔利班此舉加劇了阿富汗未來的不確定性，因為塔利班領導層似乎從戰爭轉向執政時，難以達成一致共識。

塔利班目前正值領導層在當地第二大城市坎大哈召開會議之際，有報導稱塔利班政權內部可能發生內閣改組。

美國特別代表威斯特（Tom West）在推特上發文，表示對這一決定感到「震驚和深感失望」，因為塔利班背叛了對阿富汗人民和國際社會的公開承諾。

至於關注塔利班人權議題並給予金援的人權組織，如每年花費約2000萬美元支持阿富汗小學教育的「挪威難民理事會」(Norwegian Refugee Council)則表示，目前仍在等待塔利班發表關於取消六年級以上女性受教的官方消息。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，聯合國的阿富汗事務特使里昂(Deborah Lyons)將於週四與塔利班會面，要求他們改變決定。
阿富汗
塔利班
女性受教權
女權
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教育

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