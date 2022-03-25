俄烏戰爭有定數？傳俄軍奉命在5月9日「勝利日」前結束戰爭

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）烏克蘭媒體「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）指出，傳俄羅斯軍隊接獲命令，要在戰勝納粹德國紀念日5月9日「勝利日」前結束戰爭。

根據基輔獨立報在Twitter上的貼文，烏克蘭武裝部隊總參謀部的情報指出，俄羅斯軍隊被告知戰爭必須在5月9日之前結束——這是俄羅斯慶祝戰勝納粹德國的日子。

美國「新聞週刊」(Newsweek）報導，「勝利日」是俄羅斯最大的節日之一，主要是慶祝納粹德國於1945年向蘇聯投降，當天許多學校都會放假，商家也將休息，全國各地還會舉行閱兵。

而這次俄烏戰爭，俄國總統普丁（Vladimir Putin）就是宣稱為阻止烏克蘭境內的「新納粹主義」，才於2月24日全面侵略烏克蘭，不過媒體報導，經過諸多調查，並沒有足夠證據指出烏克蘭境內有大規模納粹活動，或有大規模殺戮或種族清洗，普丁出兵合理性因此備受質疑。

如今對俄羅斯人別具意義的「勝利日」將到來，俄羅斯軍隊傳已被要求戰爭須在5月9日前結束，使烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）擔憂，俄羅斯可能會在烏克蘭使用將造成嚴重燒傷的磷彈（phosphorus bombs），並可能「全面訴諸」化學武器。