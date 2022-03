俄烏戰爭有定數？傳俄軍奉命在5月9日「勝利日」前結束戰爭

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)烏克蘭媒體「基輔獨立報」(The Kyiv Independent)指出,傳俄羅斯軍隊接獲命令,要在戰勝納粹德國紀念日5月9日「勝利日」前結束戰爭。

根據基輔獨立報在Twitter上的貼文,烏克蘭武裝部隊總參謀部的情報指出,俄羅斯軍隊被告知戰爭必須在5月9日之前結束——這是俄羅斯慶祝戰勝納粹德國的日子。

美國「新聞週刊」(Newsweek)報導,「勝利日」是俄羅斯最大的節日之一,主要是慶祝納粹德國於1945年向蘇聯投降,當天許多學校都會放假,商家也將休息,全國各地還會舉行閱兵。

而這次俄烏戰爭,俄國總統普丁(Vladimir Putin)就是宣稱為阻止烏克蘭境內的「新納粹主義」,才於2月24日全面侵略烏克蘭,不過媒體報導,經過諸多調查,並沒有足夠證據指出烏克蘭境內有大規模納粹活動,或有大規模殺戮或種族清洗,普丁出兵合理性因此備受質疑。

如今對俄羅斯人別具意義的「勝利日」將到來,俄羅斯軍隊傳已被要求戰爭須在5月9日前結束,使烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)擔憂,俄羅斯可能會在烏克蘭使用將造成嚴重燒傷的磷彈(phosphorus bombs),並可能「全面訴諸」化學武器。

