〈時評〉美歐「一石二鳥」之計：護烏、制俄、釘中

俄羅斯正在向下沉淪，在普丁的再三誤判，及美國及G7加大制裁下，這場戰爭，將以俄羅斯慘敗收場，並且將受到國際「戰犯法庭」審判。

聯合國大會（United Nations General Assembly）3月24日以壓倒性多數，通過一項新決議，要求俄羅斯立即停止在烏克蘭的戰爭。聯合國位於紐約的總部，這項決議獲得140個國家投下支持票、38國棄權、5國反對。

聯合國大會也曾在3月2日通過一項類似的不具約束力決議，要求俄羅斯立即停止使用武力。當時有141國支持，5國反對、35國棄權。這兩次表決具有歷史性的重要性，等於是對俄羅斯的最後通牒（ultimatum），俄羅斯面對的是與全球為敵。相對的是烏克蘭總統以視訊方式參與各民主國家的國會演說，受到如雷掌聲。

美國總統拜登（Joe Biden）前往比利時布魯塞爾與西方領袖面對面商討俄羅斯軍事入侵烏克蘭，他表示，「俄羅斯應當被踢出20國集團（G20）」在談到中國是否援俄時，他強調，「已向中國國家主席習近平說明援俄的後果，中國清楚與西方未來經濟聯繫更勝於與俄羅斯。」也是類似於嚴重警告。

與此同時，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken） 3月23日在一份聲明中表示，美國已經評估了俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行。他說，「美國政府一直在記錄和評估俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭平民的證據。布林肯補充道，法院將負責確定刑事罪責。」

他說：「今天，我可以宣布，根據目前掌握的資料，美國政府評估認為，俄羅斯部隊在烏克蘭犯下了戰爭罪。我們的評估是基於對公共和情報來源的現有資訊的仔細審查。」

這是一次世界新秩序的重建，美國及歐盟日本為主的全球民主同盟已下決心，建立一個不受專制獨裁威脅的國際關係，並將聯合國改造成一個真實正義最後防線。雖然這樣的目標仍然有不確定性，但是重裝已經上陣。

俄羅斯誤判有三大重點，第一，普丁認定美日歐盟不會合作嚴厲制裁俄羅斯，他錯了。第二，普丁認為他的部隊可以在三天內輕取烏克蘭。他錯了。第三，普丁認為他手中有核武、化武可以恐嚇世界，讓他為所欲為。他錯得更離譜。

他外加一個失策，他以為習近平會是他的打死不退的靠山。

看情況，美日歐盟已經在做戰後追責的準備。現在即使俄羅斯退兵，經濟制裁仍然不會停止，因為普丁已信用破產，民主同盟不能不防，俄羅斯重新出兵。如果依第二次世界大戰的規格，盟軍最後攻入希特勒的總部柏林，這回犯了戰爭罪行的普丁也應被抓拿到案受審。但是現在這個所謂停止戰爭的決議案，並非以擊倒俄羅斯為目標。

停戰只是暫時目標，未來要如何走？其實充滿不確定性。美國的做法是持續制裁，甚至將俄羅斯的國際空間壓縮，讓普丁哪裡都去不了（包括想去北京都有困難）。

這種不擴大武力衝突的守勢方案，有可能是民主同盟的暫定策略。先保住烏克蘭安全復原，讓俄羅斯軍隊無法再犯。最重要的是北約國家各自加強武力，美國進行進一步的武力佈局。也就是說，新的形勢將是「壓倒性的第二擊（overwhelming second strike）」，意思是美歐不會主動攻擊俄羅斯，但是嚴防俄羅斯再次入侵，美歐將會以壓倒性的優勢武力還擊。

這是一種無核武器的戰略威懾（strategical deterrence）。延續此次美歐主導的烏克蘭「戰場管理」，俄羅斯的所有行動都在美歐的偵防控制下，無所遁形。普丁再蠢，現在應該已經發現，俄羅斯毫無勝算，現在連談判都沒有可用籌碼。

普丁如今進退失據，拖累的是習近平，美歐很顯然不打算很快結束這個「折騰」，反而利用這個陰陽魔界（twilight zone）細察俄羅斯的困獸猶鬥，中共是用什麼樣的暗渡陳倉在撐普丁。

未來這段時間，短則一個月，長則半年，資訊戰爭（information warfare）是主力。一種貓抓老鼠的遊戲將上演。

台灣有人認為習近平有機會去當「和事佬」，恐怕是錯了，他已經自誤了時機。美歐已經不相信習近平有能力做任何事，而習近平要擔心的是俄烏之戰為他帶來了20大的巨大變數，他還能連任嗎？一旦美歐把他當成戰爭罪犯普丁的「共犯」，他的政治前途將一片黑暗。

這個世局藉著烏克蘭危機處理，美歐正在形成一個「一石二鳥」的戰略，也就是說守護烏克蘭，壓制俄羅斯，釘住中共。這樣的形勢已經不可逆了。