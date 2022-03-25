台灣統一發票1、2月中獎號碼出爐 千萬特別獎在台中！

1、2月統一發票中獎號碼今天出爐，號碼如圖。（圖/財政部官網截圖） 1、2月統一發票中獎號碼今天出爐，號碼如圖。（圖/財政部官網截圖）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）財政部今（25日）天下午開出111年1、2月期統一發票中獎號碼，其中千萬大獎落在台中，是一名民眾赴萊爾富超商買了一包95元的香菸。

根據中央社，今年1、2月統一發票中獎號碼，下午1時30分在東森財經台直播開獎，媒體指出，萊爾富台中市的中縣中溪店開出1張千萬特別獎，幸運兒只花新台幣95元購買1包香菸。

中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）18927486；特獎（200萬元）82050976；頭獎（20萬元）3組分別為46596321、75704516、48632657。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

另外，除上述中獎號碼，財政部賦稅署表示，為增加民眾使用手機條碼或其他載具索取雲端發票的誘因，每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數將由100萬組，提高至165萬組。

因此雲端發票專屬獎共包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，預計每期雲端發票專屬獎合計可開出176萬6030組。