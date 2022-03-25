北台灣樹林科技廠員工爆群聚　個案公共場合足跡公布

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新北衛生局於下午表示，今(25)日新增2例個案及9例居隔採檢陽性，其中10例為樹林科技廠員工，群聚確診累積至11例。

新北衛生局說明，越南籍個案22556，已接種2劑疫苗，為樹林科技廠夜班人員，3月23日發燒，3月24日就醫採檢PCR陽性，Ct值19.35，收治隔離治療。目前工廠暫時停工，全數清消，將持續擴大匡列疫調採檢中，所有員工復工時需持陰性證明才能到班。

衛生局表示，案22556居住於公司移工宿舍，經擴大採檢該公司208人，9人PCR陽性，包含外籍8人、本國籍1人，新增案號為22557至22565號，Ct值介於12.98~30.25間，居住地為樹林9人及板橋1人。

台灣爆群聚！樹林科技廠新增10例確診 工廠全面停工大清消

衛生局指出，案22598，居住地中和區，已接種1劑疫苗，3/24喉嚨痛發燒，就醫採檢PCR陽性，Ct值12.7，收治專責病房治療，初步疫調匡列8人(居家隔離5人)，均已安排採檢，持續疫調中。

衛生局公布3例個案-22557、22565及22598公共場合足跡，本月19日樹林大安路請坐專業剪髮、20日板橋文化路燒肉天國、20日到樹林家樂福，19日及21日凌晨兩度前往中和和平街的7-11門市。



(圖/新北市衛生局)