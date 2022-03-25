台灣前友邦索羅門擬讓中國軍力進駐 澳洲紐西蘭愕然

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）路透披露，我國前友邦索羅門群島有意與中國加強安全合作，甚至可能讓中國打造軍事基地。消息一出，澳洲、紐西蘭等國深表關切，中國勢力恐將伸往南太平洋，對區域安全投下變數。

綜合路透與BBC與美聯社報導，根據外流的雙方協議，中國將在索羅門部署軍力，維護中國國民與相關建設安全，提供救災與維安協助，索羅門也可要求北京當局派駐軍警等武裝力量。此外，中國船艦將可在索國靠港，執行後勤補給。

紐西蘭梅西大學（Massey University）國際安全講師Anna Powles認為，從外流的中索協議可發現，用字特別模糊，比如究竟要派哪種武裝力量，並未言明，不排除是刻意為之，好讓中國能藉此擴大軍事部署，像是建造海軍基地。

此舉意味中國將可明目張膽地將軍力延伸至澳洲與紐西蘭的「後花園」，澳紐聞訊錯愕不已。澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）表示，這是數十年來未見的重大事件，恐不利澳洲國安利益。

索羅門群島2019年與台灣斷交，轉與中國建交，雙方關係日趨緊密。然而，澳洲向來是提供索國維安力量與金援的主要國家，無怪乎澳洲遭批在此事上處理失當。

索羅門位於澳洲東北方2,000公里處，人口不到1百萬。為了抗衡中國軍事野心，美國2月宣布將在索國開設大使館。