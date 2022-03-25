洗澡囉！台北文學季展場打造大型浴場　踏上精神療癒之旅

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 2022台北文學季「文學療癒場」特展，將展場打造成具獨特療癒祕方的「大型浴場」，自明(26)日起於剝皮寮歷史街區療癒登場。

本次展覽以「儀式，是一場精神洗澡」作為出發點，以49位作家的日常儀式為題打造手、鼻、耳、口、足、心6大療癒類型，並依據不同類型打造6種浴場獸融入展場空間，引領民眾探索這場療癒身心的旅程，現場以影像、音樂、香味、物件等方式，重現作家的私人療癒儀式。

作家鄧九雲擔任說書人，和鴻鴻、林立青等六位參展作家於今（3/25）日開幕記者會帶來揭幕劇「精神洗澡的各種方式」揭幕！台北文學季計畫總策劃封德屏談到，這次展覽就是一種精神洗澡，透過文學和文字來串聯作家，呈現台北市的珍貴。

鴻鴻認為，「這次比較著眼在中生代和新生代等正處於創作盛期的作家，我覺得非常感動，我們生活週遭活生生的東西，能拿出來的，大家都會盡量貢獻」，和讀者產生第三類的接觸。

本次展覽同步舉辦講座及工作坊等三場周邊活動，「2022台北文學季」系列活動則將持續到6月9日，活動手冊可至台北市各藝文場館免費索取，或至官網下載電子版。

展區1-整理浴場

入口處藉由「置物櫃」的設計，呈現進入浴場前需將外在物品褪去，用雙手的清理與重整的意象，透過物理上的整理，進而帶動內心的整頓。跟著作家一同找到秩序的整理歷程。現場展示11位作家的私人物品，如陳雋弘整理書櫃與CD櫃的用具、追奇睡前床頭會整理的東西等，透過物件的呈現，立體化作家們的「整理」行為。

展區2-聲香浴場

透過香味及聲音進入另一個被包覆的空間。現場設計一個獨立窗口，民眾可自由選擇一個「讓你充滿想像的作家味道」，如鄧九雲的玫瑰天竺精油、李蘋芬的雪松扁柏香氛等，增添展覽的驚喜感，透過香味細緻的擴散，帶領讀者體驗與自己對話的時光。同時，本區也可以側耳傾聽作家進行儀式行為的聲音，如巴代朗誦卑南族巫師的祝禱詞，為自己增能、祛煞；或是聽鴻鴻演奏的薩克斯風，投入到音樂的世界中，藉由展場輪流播放的聲音激盪，希望民眾找到內心的共鳴。

展區3-美味浴場

邀請林立青、祁立峰、夏夏、徐振輔、毛奇等作家拍攝儀式行為影片，藉由影像呈現，強化「飲食」這項儀式對作家們的重要性，並感受食物帶給每個人放鬆、撫慰身心的神祕力量。更特別的是，現場為增添趣味性設置「販賣機」，入場民眾皆可免費獲得一枚代幣，投幣點選任一作家的飲食儀式，便能獲得「作家的美味法寶」乙個。

展區4-漫步浴場

展區掛有作家們的散步街景照，搭配戶外環境收音，彷彿身歷其境般實際移動。民眾可以在展場中，任意跟著徐國能的腳步在公園慢跑、和林婉瑜一起漫無目地散步，或是隨著張亦絢步行前往喜歡的書店，一同在作家的腳步帶領前進，找到安放內心的平靜所在。

展區5-書寫浴場

在展場內擺放書桌，展示作家們的儀式故事文字及書籍。如曹馭博進行書本翻譯時，使用的字典、紙鎮等；以及吳緯婷習慣在新書蓋上簽名章後進行簽名，現場將複製作家的藏書章，還原真實度。本區呈現作家如何將思緒化作文字，透過書寫、閱讀的過程，找到安頓身心的狀態。