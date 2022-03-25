中國面臨「抗疫以來最艱難的仗」！單日確診屢破千 傳播力比早期強3到5倍

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國長期堅持「動態清零」政策，如今各地卻傳疫情，24日確診人數達1,301例，已經是第4天案例破千，當天中國本土無症狀感染者更高達3,489例，其中上海1,582例，中國防疫權威張文宏直言「上海正在打最艱難的仗」。

儘管按全球標準來看，中國現在的疫情規模很小，卻因為中國長期堅持「動態清零」政策，使得中央與地方壓力極大。而中國近期發現的本土新冠確診，有相當高的比例為無症狀感染者，其中上海無症狀感染者佔比更超過98%，此外，重症患者也不到千分之二，不過傳播力卻更高了。

根據媒體，具高傳染性的Omicron變種病毒已滲透到中國的防禦系統中，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今日也在微博發文，承認這幾天上海確實在打著抗疫以來最艱難的仗，「感染人數超過了年前的預期，醫療資源一下子變得緊張。」

張文宏強調，新冠病毒會不斷地「更新疊代」，從最早2020年疫情到現在為止，Omicron也已經發展到第二代了。他說，上海這次流行的是Omicron變異毒株BA.2，R0值為9.5，代表一個人可以傳給10個人，和2020年初期新冠病毒的R0值約2.5-3相比，現在的傳播力幾乎是早期的3到5倍。

他說，當前採取的策略主要是「滾動篩查、鎖定重點、切斷傳播鏈」。他相信疫情最終拐點必定會出現。

路透社指出，截至24日24時，中國大陸現有確診病例2萬6,892例，其中重症病例50例，尚在醫學觀察的密切接觸者37萬1,757人。