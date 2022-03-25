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俄國無法取得空優是因飛彈太落漆？ 美國：導彈故障率達六成

發射失敗、接觸目標未引爆，都是可能原因

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/25 15:08
俄國米格-31戰鬥機（圖／美聯社）

俄國米格-31戰鬥機（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯軍力明明具有壓倒性優勢，卻連烏克蘭的防空系統都無法一舉摧毀。美國官員爆料，俄國對烏國發射的導彈故障率高達六成，這或許可解釋，為何開戰至今逾月，俄方遲遲未能在烏克蘭空中取得主導權。

根據路透，三名不具名美方官員透露，五角大廈估計，俄國已對烏克蘭投下逾1,100枚飛彈，而情資顯示，飛彈失效率（failure rate）因種類而異，有時超過50%，有時高達60%。其中，空射巡弋飛彈的故障率約為20%至60%。

爆料人士並未提出證據，也未揭露失效原因，有可能是發射失敗，抑或接觸目標時未能引爆。

根據智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies），俄國至少對烏部署了Kh-555與Kh-101兩種巡弋飛彈。至於此類飛彈的失效率，多高才算高？兩名專家表示，兩成以上就算高了。

美方認為，俄國本月稍早針對烏克蘭與波蘭邊境的轟炸行動，就是自俄國領空發射巡航飛彈，但該次飛彈故障率特別高。共有35人在那次轟炸中喪生。

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【十年磨一劍】俄烏大戰一個月 烏克蘭空軍依舊挺立 怎麼辦到的？
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