馬紹爾訪團今日離台 馬國外交部長：立場明確、是台灣堅定友人

外交部今（25）日舉行馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）來台國是訪問成果記者會，馬國外貿部長粘瑞（Casten Nemr... 外交部今（25）日舉行馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）來台國是訪問成果記者會，馬國外貿部長粘瑞（Casten Nemra）（右4）、台灣駐馬紹爾群島大使蕭勝中（右2）等出席記者會。（圖／台灣英文新聞 陳雨耕 攝影）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）友邦馬紹爾總統柯布亞今（25）日將結束5日訪台行程，隨同的馬國外交暨貿易部長粘瑞表示，柯布亞首訪台灣感到「驚艷、印象深刻」，他也重申馬國為台美兩國的堅定友人，未來將持續提升兩國交流，並繼續支持台灣參與國際組織。

馬紹爾群島外交暨貿易部長粘瑞（Hon. Casten N. Nemra）今日上午代表該國訪團在台北舉行國是訪問成果記者會，與台灣邦交及中國議題備受關注。

中央社報導，關於馬國是否被中國積極挖角，粘瑞於會上指出，中國有一些漁業公司在馬紹爾群島註冊、投資，只要符合規定，馬國和多國都有漁業商業合作，但在外交關係上，「我們知道我們站在哪裡，我們也會持續這樣做，像是我們20多年來跟台灣維持的深厚友誼一樣。」

粘瑞表示，無法評論中國在太平洋區域的努力，馬國於此事上也不能表態對錯，他只能說馬國是美國和台灣堅定的友人，會繼續與台灣在安全、經濟等方面深化合作，馬紹爾政府立場相當明確，馬國與台灣共享民主價值，會堅定與友邦站在一起。

粘瑞也強調，柯布亞（David Kabua）上任兩年來首度出訪，首站就選台灣，極具象徵意義，柯布亞訪台的感想可用兩字形容「驚艷」（amazing）、「印象深刻」（impressive），柯布亞此行不僅有機會與總統蔡英文等政府高層官員當面交流，也有機會參訪台灣許多民間產業，收穫豐碩。

外交部發言人歐江安（左）今（25）日與馬國外貿部長粘瑞（Casten Nemra）（右）於記者會上互動。（圖／台灣英文新聞 陳雨耕 攝影）

馬國經濟主要依賴漁業出口，該國經濟於疫情期間所當相當衝擊，粘瑞感謝台灣經常回應該國需求，讓當地經濟得到改善，馬國來台留學生回去後當醫生、工程師，也促進馬國發展，未來馬國將持續與台灣提升政府間與民間交流，支持台灣加入世界衛生組織（WHO）等國際組織。

美國與馬紹爾群島間「自由聯合協定」（COFA）2023即將到期，粘瑞表示，美國國務院任命前北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）負責談判，馬國認為重新談判會帶來新的合作契機，他相信合作會繼續，該國支持美國在印太的戰略與印太和平，會繼續與美台當堅實盟友。